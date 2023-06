Εκλογές 2023

Ηγέτες και αρχηγοί ξένων κρατών εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επανεκλογή του, εστιάζοντας στην ενίσχυση των σχέσεων και στη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών.

Επίσης, τόνισαν την ικανοποίησή τους για την πορεία των επαφών τους κατά την προηγούμενη τετραετία διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και για τις ευκαιρίες που αναδύονται από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Από τους κορυφαίους αξιωματούχους της ΕΕ μέχρι τον Τζο Μπάιντεν, τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όλοι έσπευσαν να εκφράσουν τα συγχαρητήριά τους στον επανεκλεγέντα πρωθυπουργό.

Τζο Μπάιντεν: Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία

Την πεποίθηση ότι Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εργάζονται με την κυβέρνηση και τον λαό της Ελλάδας για να συνεχιστεί η μάχη για τη Δημοκρατία εξέφρασε ο Τζο Μπάιντεν στη δήλωσή του με αφορμή το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών.

«Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία σε κοινές προτεραιότητες για την προώθηση της ευημερίας και της περιφερειακής ασφάλειας» είπε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Εκ μέρους του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνω τα συγχαρητήριά μας στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη για την επανεκλογή του. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία σε κοινές προτεραιότητες για την προώθηση της ευημερίας και της περιφερειακής ασφάλειας.

Μαζί - ως Σύμμαχοι, εταίροι και φίλοι - η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την κυβέρνηση και τον λαό της Ελλάδας καθώς και με τη ζωντανή ελληνοαμερικανική κοινότητά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνεχίσουμε αυτή την κληρονομιά».

Φον ντερ Λάιεν: Το επίκεντρό μας - Ανάπτυξη και θέσεις εργασίας

«Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, να έχουμε αποτελέσματα για τους πολίτες στην Ελλάδα και ολόκληρη την ΕΕ» υπογραμμίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο συγχαρητήριο μήνυμά της προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Συγχαρητήρια Κυριάκο Μητσοτάκη για την ορκωμοσία σου ως Πρωθυπουργός. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, να έχουμε αποτελέσματα για τους πολίτες στην Ελλάδα και ολόκληρη την ΕΕ. Το επίκεντρό μας: Ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, να επιτύχουμε στις κλιματικές και τις ψηφιακές μεταβάσεις, με την υποστήριξη του NextGenerationEU» επισημαίνει η Φον ντερ Λάιεν στην ανάρτησή της στο Twitter.

Congratulations @kmitsotakis on being sworn in as Prime Minister.



I look forward to continuing our cooperation, to deliver for citizens in Greece and the whole EU.



Our focus: growth and jobs, succeeding the climate and digital transitions, with the support of #NextGenerationEU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 26, 2023

Συγχαρητήριο τηλεφώνημα Σολτς σε Μητσοτάκη: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, ο οποίος του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί για την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Όλαφ Σολτς αναφέρθηκαν στη διμερή συνεργασία καθώς και στη συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει και του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Νωρίτερα η Καγκελαρία είχε δημοσιοποιήσει και την συγχαρητήρια επιστολή του Σολτς που ανέφερε:

«Αγαπητέ κ. πρωθυπουργέ, Σας συγχαίρω θερμά για την ορκωμοσία σας ως πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Προσβλέπω στην περαιτέρω εμβάθυνση των πολύ καλών σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας και στη συνέχιση της συνεργασίας μαζί σας ως εταίροι στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στα γεμάτα ευθύνη καθήκοντα που έχετε μπροστά σας.



Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Όλαφ Σολτς | Καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας».

Μακρόν: Τα συγχαρητήρια μου στον φίλο και εταίρο της Γαλλίας Κυρ. Μητσοτάκη

Με ανάρτηση στο Twitter, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «φίλο και συνεργάτη της Γαλλίας».

«Συγχαρητήρια αγαπητέ Κυριάκο Μητσοτάκη φίλε και συνεργάτη της Γαλλίας. Ας συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για μια ισχυρότερη και πιο κυρίαρχη Ευρώπη», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Τα συγχαρητήρια μου στον αγαπητό @kmitsotakis, φίλο και εταίρο της Γαλλίας. Ας συνεχίσουμε μαζί το έργο για μια ισχυρότερη και πιο κυρίαρχη Ευρώπη. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 26, 2023

Σ. Μισέλ: Συγχαρητήρια και καλή δύναμη Κυριάκο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές, με ανάρτησή του στο Twitter, γραμμένη στα ελληνικά.

«Συγχαρητήρια και καλή δύναμη Κυριάκο!» έγραψε ο Σαρλ Μισέλ, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να συνεχίσουν τη συνεργασία για τις κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις.

Η ανάρτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

«Συγχαρητήρια Kυριάκο Μητσοτάκη για την επανεκλογή σου στην πρωθυπουργία της Ελλάδας. Ανυπομονούμε να σε συναντήσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για τις κοινές μας ευρωπαϊκές προκλήσεις. Συγχαρητήρια και καλή δύναμη Κυριάκο!».

Congratulations @kmitsotakis on your re-election as Greece's Prime Minister.



Looking forward to meeting you in this week's #EUCO and continue working together on our common European challenges.



Συγχαρητήρια και καλή δύναμη Κυριάκο! — Charles Michel (@CharlesMichel) June 26, 2023

Μελόνι: Ιταλία και Ελλάδα, μαζί, μπορούν να πετύχουν σημαντικά αποτελέσματα

«Ιταλία και Ελλάδα μαζί μπορούν να πετύχουν σημαντικά αποτελέσματα» τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε συγχαρητήριο μήνυμά της για τη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις βουλευτικές εκλογές.

Η Τζόρτζια Μελόνι συνεχάρη τον πρωθυπουργό σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μήνυμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού

«Συνεχάρην τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εκλογική επιτυχία. Του ευχήθηκα, θερμά, καλή δουλειά. Ιταλία και Ελλάδα, μαζί, μπορούν να πετύχουν σημαντικά αποτελέσματα, προς όφελος των λαών μας, των Εθνών μας και της Ηπείρου μας».

Mi sono congratulata con @kmitsotakis per il successo elettorale. A lui ho rivolto auguri affettuosi di buon lavoro. Italia e Grecia insieme possono ottenere importanti risultati a beneficio dei nostri popoli, delle nostre Nazioni e del nostro Continente. pic.twitter.com/TeNy3W84ht — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 26, 2023

Σούνακ: Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μια στενή και ιστορική σχέση, βασισμένη σε κοινές αξίες

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη επανεκλογή του, τονίζοντας παράλληλα πως Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για τις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ έχει ως εξής: «Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εκλογική του επιτυχία και να εκφράσω τις καλύτερες ευχές μου για τη μελλοντική του θητεία. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του για την ενίσχυση της μακροχρόνιας σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου, Ελλάδας», τονίζει ο βρετανός πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ο Ρίσι Σούνακ επισημαίνει πως οι δύο χώρες έχουν «μια στενή και ιστορική σχέση, βασισμένη σε κοινές αξίες» αλλά και «μια δέσμευση» όπως σημειώνει «να προσφέρουν ένα μέλλον ευημερίας στους λαούς μας».

Καταλήγοντας λέει πως «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να λύσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ήπειρός μας. Από τη διασφάλιση της σταθερής υποστήριξης για την Ουκρανία μέχρι τον τερματισμό της επικίνδυνης και παράνομης μετανάστευσης».

Το τηλεφώνημα του Ερντογάν

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, o οποίος του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί για την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Τουρκίας συμφώνησαν να συναντηθούν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις 11 και 12 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

President @RTErdogan spoke by phone with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece.



President Recep Tayyip Erdoğan congratulated Prime Minister Mitsotakis on his election victory and wished that the new term would be auspicious for relations between Türkiye and Greece.… — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) June 26, 2023

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον κ. Μητσοτάκη για την επιτυχία που σημείωσε στις βουλευτικές εκλογές και ευχήθηκε η νέα θητεία να είναι ευοίωνη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας επισημάνθηκε ότι το γεγονός ότι εργάζονται ισχυρές κυβερνήσεις και στις δύο χώρες, οι οποίες έχουν ανανεώσει την εμπιστοσύνη των λαών τους, αποτελεί ευκαιρία για το μέλλον των διμερών σχέσεων.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 26, 2023

Ζελένσκι: Ανυπομονώ να καλωσορίσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Κίεβο

Μέσω του Twitter, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των παραδοσιακών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών ενώ προσθέτει πως ανυπομονεί να καλωσορίσει τον κ. Μητσοτάκη στο Κίεβο.

Το μήνυμα:

«Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για τη νίκη στις Βουλευτικές εκλογές της Ελλάδας. Ανυπομονώ να ενισχύσουμε τις παραδοσιακά σχέσεις μας ανάμεσα στην Ουκρανία και στην Ελλάδα. Η ενίσχυση αυτή των σχέσεων θα δώσει δύναμη στα έθνη μας και θα φέρει την ειρήνη και την ασφάλεια πιο κοντά στην Ουκρανία και στην Ευρώπη. Ανυπομονώ να καλωσορίσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Κίεβο. Καλή δύναμη Κυριάκο».