Φον ντερ Λάιεν σε Κυρ. Μητσοτάκη: Συγχαρητήρια για την ορκωμοσία σας ως πρωθυπουργού

Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, αναφέρει σε ανάρτησή της η Επίτροπος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δίδοντας συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό για την ορκωμοσία του.

Αναλυτικά στην ανάρτησή της αναφέρει: ««Συγχαρητήρια Κυριάκο Μητσοτάκη για την ορκωμοσία σου ως Πρωθυπουργός. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, να έχουμε αποτελέσματα για τους πολίτες στην Ελλάδα και ολόκληρη την ΕΕ. Το επίκεντρό μας: Ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, να επιτύχουμε στις κλιματικές και τις ψηφιακές μεταβάσεις, με την υποστήριξη του NextGenerationEU».

Congratulations @kmitsotakis on being sworn in as Prime Minister.



I look forward to continuing our cooperation, to deliver for citizens in Greece and the whole EU.



Our focus: growth and jobs, succeeding the climate and digital transitions, with the support of #NextGenerationEU