Τ. Χατζηβασιλείου: Η Τουρκία σε γεωπολιτικό βέρτιγκο - Επικαλείται το διεθνές δίκαιο κατά το δοκούν

Στην υπόθεση των ερευνών του Πίρι Ρέις σε 22 σημεία στο Αιγαίο, εκ των οποίων τα 12 σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, αναφέρθηκε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην ΕΡΤ, προσθέτοντας πως η Άγκυρα εργαλειοποιεί το διεθνές δίκαιο μιλώντας για έρευνες σε διεθνή ύδατα, τη στιγμή που απορρίπτει τις θέσεις Αθήνας και Λευκωσίας για τις έρευνες του καλωδίου, οι οποίες εδράζονται αποκλειστικά στο διεθνές δίκαιο.

«Η Τουρκία βρίσκεται σε γεωπολιτικό βέρτιγκο, καθώς θυμάται και επικαλείται το διεθνές δίκαιο κατά το δοκούν. Ας αποφασίσει αν το αποδέχεται ή όχι», επισήμανε.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «γεωπολιτικό εκνευρισμό» της Άγκυρας, ο οποίος πηγάζει από τρεις παράγοντες: «Πρώτον, την αίσια έκβαση του διαγωνισμού για τους υδρογονάνθρακες στα νότια της Κρήτης, με την έλευση της Chevron στο πεδίο· δεύτερον, την ενόχληση της Τουρκίας από την ελληνική πρωτοβουλία για θαλάσσια πάρκα και χωροταξικό σχεδιασμό με βάση το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο· και τρίτον, την προσέγγιση χειρουργικής ακρίβειας του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γιώργου Γεραπετρίτη προς τις δύο πλευρές της Λιβύης».

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στην επιστολή που απηύθυνε η Ελλάδα στον ΟΗΕ, αποδομώντας τα επιχειρήματα της Λιβύης: «Υπενθυμίζει ότι τα νησιά έχουν θαλάσσιες ζώνες – άρθρο 121 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ακτές για να συνάψουν μνημόνιο καθορισμού θαλασσίων ζωνών. Άρα, το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι απολύτως ανυπόστατο».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Λιβύη έχει λανθασμένα κλείσει τον κόλπο της Σύρτης, γεγονός που ενοχλεί τη Μάλτα και δημιουργεί νέα ένταση.