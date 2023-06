Συνάντηση υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας - Κύπρου στο πλαίσιο του στενού συντονισμού των δύο χωρών

Γεύμα εργασίας είχαν το μεσημέρι στην Αθήνα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Κασκαρέλης και Κωνσταντίνος Κόμπος, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο του στενού συντονισμού μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου, κατά την πρώτη τους συνάντηση οι υπουργοί Εξωτερικών είχαν ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση, με έμφαση στο Κυπριακό.

Επίσης, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς και σε διεθνή και περιφερειακά θέματα, όπως επισημαίνεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

1st meeting b/w FM Vassilis Kaskarelis & #Cyprus FM @ckombos in #Athens



In the context of close 🇬🇷🇨🇾 coordination, FMs had a frank and constructive discussion, during a working lunch, w/ emphasis on the Cyprus issue



Also: Dvpts in #EasternMediterranean, int’l & regional issues pic.twitter.com/chr1WqWC4E