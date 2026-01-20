Συνάντηση υφυπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας: Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις

Η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, συναντήθηκαν την Τρίτη στην Αθήνα και πραγματοποίησαν τον 5ο γύρο διμερών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Πολιτικού Διαλόγου που καθιερώθηκε μεταξύ των δύο χωρών το 2023.

Οι υφυπουργοί συζήτησαν διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων, έκαναν ανασκόπηση των εξελίξεων που μεσολάβησαν από την τελευταία συνάντηση του Πολιτικού Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον Ιούνιο του 2025 και είχαν εκτενή ανταλλαγή απόψεων για τις πρόσφατες εξελίξεις σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

«Οι δύο υφυπουργοί εξέτασαν, επίσης, την προετοιμασία για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία το επόμενο διάστημα», ενώ «η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση για περαιτέρω διεύρυνση της διμερούς και διεθνούς συνεργασίας», όπως σημειώνεται στην Κοινή Δήλωση μετά το πέρας της συνάντησης.