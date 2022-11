Συνάντηση Τσαβούσογλου - Μάνγκους για τη... σταθερότητα στη Λιβύη

Συνάντηση με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε σήμερα στο Μαρόκο η υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Τρίπολης Νάιλα Μάνγκους με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών η Μάνγκους σημείωσε σε ανάρτησή της ότι συζητήθηκαν οι προσπάθειες για την εδραίωση της Ειρήνης στη Λιβύη αλλά και την υποστήριξη για τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών.

Παράλληλα, συζήτησαν την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Από την πλευρά του ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εξέφρασε τη χαρά του για αυτή τη συνάντηση και επανέλαβε ότι συνεχίζονται οι κοινές προσπάθειες για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη Λιβύη.

Libya Dışişleri Bakanı Mangoush’la Fes'te bir araya geldik. Libya’da istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.



Glad to meet w/ Foreign Minister @NajlaElmangoush of Libya in Fez. Will continue to work together to ensure stability in Libya. 🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/A8B0l44f5R