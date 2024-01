Συνάντηση Ν. Δένδια με πρέσβη Αυστρίας: Ενίσχυση συνεργασίας στον αμυντικό τομέα

Η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον αμυντικό τομέα ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με την πρέσβη της Αυστρίας Gerda Vogl.

«Συζητήσαμε για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον αμυντικό τομέα καθώς και μεταξύ των οικοσυστημάτων αμυντικής βιομηχανίας των δύο χωρών», ανέφερε ο Ν. Δένδιας.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή».

At our meeting with the Ambassador of Austria, Ms Gerda Vogl, we discussed the reinforcement of our bilateral cooperation in the field of Defence, as well as among the defence industry ecosystems of our countries. We also exchanged views on the security situation in the broader… pic.twitter.com/xidrgjaWAD