Συνάντηση Ν. Δένδια με Π. Χέγκσεθ: Στο επίκεντρο οι αμυντικές σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ

Η στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ καθώς και η συνεργασία σχετικά με την αμυντική καινοτομία, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται στο επίκεντρο των συναντήσεων που έχει, σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και τον υφυπουργό Πολέμου, αρμόδιο για θέματα αμυντικής πολιτικής, Έλμπριτζ Κόμλπι, στην Ουάσιγκτον.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΘΥΑ, στις συναντήσεις του κ. Δένδια θα συζητηθούν, επίσης, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ στον τομέα Άμυνας και Ασφάλειας καθώς και οι προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τη Βόρεια Αφρική.