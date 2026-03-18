Συνάντηση Κ. Γκίλφοϊλ με το μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ

Το μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ υποδέχθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η κυρία Γκίλφοϊλ παραβρέθηκε και στη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Καλώς ήρθες στην Ελλάδα, αγαπητέ μου φίλε για αυτή την ιστορική επίσκεψη!», ανέφερε η πρέσβης σε ανάρτησή της στο X.

«Μαζί θα συνεργαστούμε με τους Έλληνες, σταθερούς συμμάχους μας, οι οποίοι μοιράζονται την αποφασιστικότητά μας να προάγουμε την ειρήνη μέσω της δύναμης και να τιμήσουμε τη δέσμευσή τους για τις αμυντικές δαπάνες, διασφαλίζοντας μια ισχυρή και ασφαλή νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ», τονίζει.

Welcome to Greece, my dear friend Ambassador Whitaker @USAmbNATO, for this historic visit! Together we will engage our steadfast Greek allies who share our resolve to project Peace through Strength and honor their commitment to defense spending, ensuring a strong and secure… pic.twitter.com/Tb3otjI1dg — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 18, 2026

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε απόψε στο Υπ.Εξ. με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο NATO, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ.

Κατά τη συνάντηση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στις διμερείς σχέσεις και στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ.