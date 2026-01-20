Συνάντηση Γκίλφοϊλ με Μητσοτάκη-Τσάκο: Στην ατζέντα η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε την περασμένη Παρασκευή δείπνο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο.

Όπως έκανε γνωστό η πρέσβης μέσω ανάρτησής της στο X, κατά τη διάρκεια του δείπνου αντάλλαξε απόψεις με τους κ.κ. Μητσοτάκη και Τσάκο «για τη δυναμική συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας στις επιχειρήσεις, την ενέργεια και τη ναυτιλία -τομείς που θα συνεχίσουν να προωθούν την καινοτομία και να συνδέουν τις οικονομίες μας το 2026 και πέρα».