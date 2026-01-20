Συνάντηση Γκίλφοϊλ με Μητσοτάκη-Τσάκο: Στην ατζέντα η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε την περασμένη Παρασκευή δείπνο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο.
Όπως έκανε γνωστό η πρέσβης μέσω ανάρτησής της στο X, κατά τη διάρκεια του δείπνου αντάλλαξε απόψεις με τους κ.κ. Μητσοτάκη και Τσάκο «για τη δυναμική συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας στις επιχειρήσεις, την ενέργεια και τη ναυτιλία -τομείς που θα συνεχίσουν να προωθούν την καινοτομία και να συνδέουν τις οικονομίες μας το 2026 και πέρα».
I enjoyed a great dinner discussion Friday night with @PrimeMinisterGR Mitsotakis and Nikos Tsakos. We exchanged views on the dynamic U.S.–Greece partnership in business, energy, and shipping—sectors that will continue to drive innovation and connect our economies in 2026 and… pic.twitter.com/GT1NlANaPW— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 20, 2026