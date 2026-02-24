Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με Φ. Τουρκ στη Γενεύη - Στο επίκεντρο Ουκρανία και Γάζα

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενεύη.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση, η συζήτηση εστίασε στην ελληνική υποστήριξη για την πρωτοβουλία της Διεθνούς Συμμαχίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία, τη Γάζα και το Σουδάν.