Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο NATO

18/03/2026 • 21:42
ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε απόψε στο Υπ.Εξ. με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο NATO, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ. Στη συνάντηση μετείχε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

   Κατά τη συνάντηση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στις διμερείς σχέσεις και στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ.

 

 

 