Συνάντηση Δένδια με τον Αρμένιο ομόλογό του

Με τον Αρμένιο ομόλογό του Αραράτ Μιρζογιάν συναντήθηκε στο Ερεβάν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Οι διμερείς σχέσεις, η συνεργασία εντός τριμερών σχημάτων, οι εξελίξεις στον Καύκασο και την Ανατολική Μεσόγειο, οι σχέσεις ΕΕ-Αρμενίας βρέθηκαν στην ατζέντα των συνομιλιών, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Ν. Δένδιας.

