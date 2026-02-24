Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει ο Γ. Γεραπετρίτης - Θα συναντηθεί με τον Ρούμπιο

Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αντίστοιχη συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί πριν από έναν χρόνο - τον Φεβρουάριο του 2025 - γεγονός που αποτυπώνει τη συστηματική και στενή συνεργασία των δύο πλευρών, καθώς και τη στρατηγική συνέχεια των διμερών σχέσεων, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να κυριαρχήσουν όλα τα διμερή ζητήματα, η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας σε σειρά από τομείς, η ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και οι ευρύτερες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν, την Ουκρανία και τη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, αναμένεται να συζητηθούν οι προετοιμασίες για τον επόμενο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος προγραμματίζεται για τους επόμενους μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, με το ζήτημα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της αμερικανικής ατζέντας και να προκαλεί έντονο διεθνή προβληματισμό. Σε αυτό το ασταθές πλαίσιο, ο στενός διμερής συντονισμός μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αναδεικνύεται σε κρίσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση των κοινών στρατηγικών στόχων, ιδίως στον τομέα της περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας.

Στις ΗΠΑ και ο Σταύρος Παπασταύρου

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται, ως γνωστόν, και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος μεταξύ άλλων, συμμετέχει την Τρίτη στη Διατλαντική Σύνοδο για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου, που πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ.

Η σύνοδος λαμβάνει χώρα παρουσία των Αμερικανών υπουργών Ενέργειας Κρις Ράις και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, καθώς και του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία και στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο.

Ο κ. Παπασταύρου λίγο μετά την άφιξη του στην αμερικανική πρωτεύουσα μίλησε στην εκδήλωση «10 χρόνια συνεργασίας ΗΠΑ–ΕΕ στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αέριου», υπογραμμίζοντας ότι η ενέργεια αποτελεί πυλώνα ασφάλειας και στρατηγικής σύγκλισης μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

Ο υπουργός τόνισε ότι σήμερα σχεδόν το 60% των ευρωπαϊκών εισαγωγών LNG προέρχεται από τις ΗΠΑ, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση τον μεγαλύτερο παγκόσμιο προορισμό αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, προειδοποιώντας ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί η έμμεση επανείσοδός του στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Όπως σημείωσε, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να συνεργαστούν στενά, ώστε να αποτραπούν κινήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη συλλογική ενεργειακή στρατηγική και να αντιμετωπίσουν από κοινού και αποτελεσματικά τις εναλλακτικές διαδρομές του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας.