Στην Ελλάδα την Πέμπτη η πρώτη Belharra - Νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό (vid)

Η φρεγάτα «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού, που ξεκίνησε προ ημερών την πλεύση προς την Ελλάδα, από τη Γαλλία, αναμένεται να φτάσει την Πέμπτη στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Συγκεκριμένα, η υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων», έχοντας ολοκληρώσει στη Γαλλία τις πρώτες πλήρεις επιχειρησιακές δοκιμές των συστημάτων της, καταπλέει στην Ελλάδα για να ενταχθεί επίσημα στον Στόλο.

Ακολουθεί κύκλος πιστοποιήσεων, ελέγχων και εκπαίδευσης, ενώ η άφιξή της στη Σαλαμίνα θα συνοδευτεί από τελετή υψηλού συμβολισμού με νηοπομπή, με τη συμμετοχή ιστορικών και σύγχρονων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού.

Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας

Σχεδιασμένη για πρώτης κατηγορίας ναυτικά με στόχο τη διασφάλιση της κυριαρχίας τους, το FDI είναι ένα πλοίο έτοιμο για μάχη ικανό να χειριστεί τρέχουσες και αναδυόμενες απειλές. Ένα πολυδύναμο και ανθεκτικό σκάφος ανοικτής θάλασσας, θα επιτρέψει στο Πολεμικό Ναυτικό να διασφαλίσει τη ναυτική υπεροχή του στην Ανατολική Μεσόγειο χάρη στις υψηλού επιπέδου δυνατότητές του σε όλους τους τομείς της ναυτικής μάχης: αντιαεροπορική, ανθυποβρυχιακή, αντιπλοϊκή και επίδειξης ισχύος με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών. Επωφελείται επίσης από τις τελευταίες καινοτομίες της Thales στο ραντάρ, το σόναρ και τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες με ψηφιακά εργαλεία τελευταίας γενιάς, είναι επίσης οι πρώτες φρεγάτες που επωφελούνται από μια ψηφιακή αρχιτεκτονική επί του σκάφους που θα τους επιτρέψει να προσαρμόζονται συνεχώς στις τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίζουν συνεχώς εξελισσόμενες απειλές. Η αρχιτεκτονική και οι ψηφιακές υποδομές τους εγγυώνται ένα δυναμικό ανάπτυξης που εξασφαλίζει την προσαρμογή σε μελλοντικές απειλές κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του πλοίου, με σταδιακές αναβαθμίσεις αντί για δαπανηρή αναβάθμιση Μέσης-Ζωής.

Οι FDI προστατεύονται επίσης εγγενώς από την απειλή στον κυβερνοχώρο, με μια πλεονάζουσα αρχιτεκτονική πληροφορικής που βασίζεται σε δύο κέντρα δεδομένων που φιλοξενούν, με εικονικά διαμορφωμένο τρόπο, μεγάλο ποσοστό του λογισμικού του πλοίου. Όσον αφορά την επιχειρησιακή καινοτομία, οι FDI εγκαινιάζουν την έννοια μιας πύλης υπολογιστών που είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση των ασύμμετρων απειλών. Το σύστημα αυτό θα καταστήσει δυνατό τον συντονισμό και την καθοδήγηση της καταπολέμησης μικρών, κοντινών εναέριων και επιφανειακών απειλών.

Ισχυρά οπλισμένο (αντιαεροπορικοί πύραυλοι MBDA Exocet MM40 B3c και Aster, σύστημα RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, πυροβολικό), το FDI για το Πολεμικό Ναυτικό επιβιβάζει ταυτόχρονα ελικόπτερο καθώς και χωρητικότητα για μη-επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV). Επωφελείται επίσης από την τεχνογνωσία της Thales, της MBDA και όλων των άλλων συνεργατών και υπεργολάβων του προγράμματος.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)



Κύριος οπλισμός: