Στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τις δοκιμές της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας Belharra «Νέαρχος»

Φωτογραφικό υλικό από τις θαλάσσιες δοκιμές της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας Belharra, με την ονομασία «Νέαρχος» (F-602), έδωσε στη δημοσιότητα η γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία Naval Group.

Συγκεκριμένα, οι δοκιμές βρίσκονται σε εξέλιξη ανοιχτά του Λοριάν, στη βορειοδυτική Γαλλία, και σε αυτό το στάδιο ελέγχονται κυρίως τα συστήματα πρόωσης και τα συστήματα ασφάλειας του πλοίου υπό πραγματικές συνθήκες πλεύσης, ενώ παράλληλα δοκιμάζονται και οι βασικοί αισθητήρες της φρεγάτας.

04.02.2026: FDI Nearchos starts her first sea trials in Lorient, France.#KeepingUpThePace pic.twitter.com/angqXh0AAf — Naval Group (@navalgroup) February 6, 2026

Οι δοκιμές στη φρεγάτα «Νέαρχος» προχωρούν, έως τώρα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Η παράδοσή της αναμένεται να γίνει τον Οκτώβριο του 2026.

Θα ακολουθήσει η FDI HN «Φορμίων» (F-603) η οποία εκτιμάται ότι θα παραδοθεί τον Απρίλιο του 2027 και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την παράδοση και τέταρτης φρεγάτας «Θεμιστοκλής».

Όλα τα πλοία αναμένεται να φτάσουν στο τελικό επίπεδο διαμόρφωσης (Standard 2++) με αυξημένες δυνατότητες, σταδιακά έως το 2029-2030.