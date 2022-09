Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται

Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία έστειλε απόψε η Ουάσινγκτον με τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να τονίζει ότι η κυριαρχία των ελληνικών νησιών δεν αμφισβητείται.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Λένα Αργύρη, ο εκπρόσωπος είπε χαρακτηριστικά ότι «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν τίθεται εν αμφιβόλω».

To whom it may concern:@StateDeptSpox the sovereignty and territorial integrity of all countries should be respected and protected. Greece’s sovereignty over these islands is not in question. pic.twitter.com/pDR2DLaTXG