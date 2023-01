Ντ. Σισιλίνι (Αμερικανός βουλευτής): Η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν πρέπει να επιβραβευθεί με F-16

Πυκνώνουν οι αντιδράσεις Αμερικανών νομοθετών εναντίον του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη διαρροή που θέλει την αμερικανική κυβέρνηση να ετοιμάζεται να ενημερώσει επισήμως το Κογκρέσο για το αίτημα της Άγκυρας να αγοράσει και να αναβαθμίσει μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Ειδικότερα, ο Δημοκρατικός βουλευτής Ντέιβιντ Σισιλίνι έβαλε στο στόχαστρο την αντισυμμαχική πολιτική της Τουρκίας, υποστηρίζοντας πως μια τέτοια συμπεριφορά δεν πρέπει να επιβραβευθεί με νέα F-16. Η αντίδραση του βουλευτή από το Ρόουντ Άιλαντ ήρθε να προστεθεί στις αντιρρήσεις που έχει εκφράσει ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, καθώς και οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Κρις Πάπας, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Τζον Σαρμπάνης, και Φράνκ Παλόνε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ντέιβιντ Σισιλίνι σημείωσε σε ανάρτηση του στο Twitter ότι «υπό την ηγεσία του Ερντογάν, η Τουρκία συνεχίζει να απειλεί την Ελλάδα με πυραύλους, να αναστέλλει την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, να θέτει σε κίνδυνο τα αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία και να αγνοεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκρατικούς κανόνες. Αυτή η συμπεριφορά δεν πρέπει να επιβραβευθεί με νέα F-16».

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα θέματα που αναφέρει ο Ντ. Σισιλίνι βρέθηκαν στο τραπέζι του διαλόγου κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Under Erdogan's leadership, Turkey continues to threaten Greece with missiles, hold up NATO membership for 🇸🇪 and 🇫🇮, put US troops at risk in Syria, and disregard human rights and democratic norms. This behavior should not be rewarded with new F-16s. https://t.co/YgRxkgpu3v