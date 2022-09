Ερντογάν: Οι ΗΠΑ δεν θα βρουν σύμμαχο σαν την Τουρκία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα έχει βάλει ανοιχτά με τις ΗΠΑ για την στήριξη που παρέχουν στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Σήμερα, τόσο με την ευκαιρία του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας όσο και σε συνέντευξη του πριν λίγο στο CNN Turk, τονίζει τον ρόλο της Ουάσινγκτον την οποία, χωρίς να την αναφέρει, αλλά φωτογραφίζοντας την, κάλεσε να λογικευτεί.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, στην ανακοίνωση στο πέρας της συνεδρίασης του Συμβουλίου, η τουρκική ηγεσία, σαφώς ενοχλημένη από την αύξηση των αμερικανικών βάσεων στη χώρα μας, καλούσε «όσους ενθαρρύνουν την Ελλάδα να εξοπλίσει τα νησιά του Αιγαίου με στάτους μη στρατιωτικοποίησης, να επιδείξουν κοινή λογική».

Στην ανακοίνωση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων από τις ΗΠΑ στην Κύπρο με την επισήμανση ότι έγινε έκκληση από την τουρκική πλευρά για ανάκληση αυτής της απόφασης που «είναι αντίθετη με το πνεύμα της Συμμαχίας».

Λίγο αργότερα, ο Ερντογάν, σε συνέντευξη του στο CNN Τurk δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν φέρονται δίκαια στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ.

