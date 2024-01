Πλήγμα των Χούθι σε ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο

Επίθεση από τους Χούθι της Υεμένης δέχθηκε ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο με σημαίας Μάλτας στην Ερυθρά Θάλασσα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει υποστεί απλά υλικές ζημιές και δεν υπάρχουν τραυματίες.

Από το χτύπημα προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, οι οποίες προς το παρόν δεν επηρεάζουν την αξιοπλοΐα του. Στο πλοίο επιβαίνουν 24 άτομα πλήρωμα οι εθνικότητες των οποίων δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί και έπλεε άδειο από φορτίο από το Βιετνάμ προς το Ισραήλ. Το πλοίο στο μεταξύ άλλαξε πορεία προς τα αριστερά.

🚨🇾🇪 Preliminary reports of an attack against a ship, northwest of Saleef (Yemen) by Yemeni Armed forces. pic.twitter.com/z6tJ4r8xZr