Προσγειώθηκε στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Την Τρίτη τα διαπιστευτήρια στον Κ. Τασούλα

Στην Αθήνα βρίσκεται η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα καθώς σύμφωνα με πληροφορίες προσγειώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το ιδιωτικό αεροσκάφος που την μετέφερε.

Λίγο πριν συμπληρωθούν 11 μήνες από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι προτείνει για Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ,η πρώην εισαγγελέας και παρουσιάστρια του Fox News προσγειώθηκε στην Αθήνα.

Η κ Γκιλφόιλ ταξίδεψε από τη Φλόριντα με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτου που κατάγεται από την Κεφαλλονιά και ζει στο Σικάγο.

Δεξίωση απόψε στο ξενοδοχείο Grand Hayat

Σήμερα Σάββατο η νέα πρέσβης θα κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνιση της στην Αθήνα, παραθέτοντας δεξίωση στο ξενοδοχείο Grand Hayat για το εορτασμό των 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Το βράδυ της Κυριακής η κ. Γκιλφόιλ θα βρεθεί στην οδό Πειραιώς για το πάρτι καλωσορίσματος.

Στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Οι προκλήσεις, η ατζέντα στα ενεργειακά και η γεωπολιτική σκακιέρα

Σημειώνεται ότι από τις συμπληγάδες της δημόσιας εικόνας που τη συνοδεύει και των προκλήσεων του αθηναϊκού social life και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει σε μια περιοχή που βρίσκεται κοντά στην εστία των δύο μεγάλων περιφερειακών κρίσεων, θα πρέπει να διέλθει αβλαβής η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία επρόκειτο να φθάσει στην Ελλάδα με ιδιωτική πτήση, προσφορά Έλληνα ομογενούς.

Η Αμερικανίδα πρέσβης ίσως αδικείται από τη φήμη που τη συνοδεύει, καθώς έχει σπουδάσει Νομικά και έχει υπηρετήσει ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, αλλά επίσης έγινε γνωστή ως παρουσιάστρια στο FOX. Ωστόσο, η φήμη της διαμορφώθηκε και γύρω από τους γάμους και τα διαζύγιά της, ενώ κυρίως η σχέση της με τον υιό Τραμπ την έφερε νωρίς στο στενό περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου.

Η κ. Γκίλφοιλ έρχεται στην Αθήνα, όπου την Τρίτη, μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Τασούλα, θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της, καθώς η Ελλάδα έχει μείνει χωρίς πρεσβευτική εκπροσώπηση από τις ΗΠΑ εδώ και εννέα μήνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις δύσκολες εποχές που διανύουμε.

Ήδη από σήμερα το βράδυ, όταν θα είναι η πρώτη δημόσια, αν και ημιεπίσημη, εμφάνισή της, η κ. Γκίλφοϊλ θα πρέπει να αναζητήσει δύσκολες ισορροπίες. Θα προηγηθεί απόψε η πρώτη επίσημη εμφάνιση της ως οικοδέσποινας στην δεξίωση στο ξενοδοχείο Grand Hayatt για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Δεν είναι μόνο ότι είναι η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά αποτελεί και μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι Αμερικανοί πρέσβεις υπήρξαν διπλωμάτες καριέρας, όπως οι Πάιατ, Ρις, Μίλερ, Μπερνς, είτε επιλογές από την Ομογένεια, όπως οι Τ. Τσούνης και Μ. Σωτηρχος, οι οποίοι, ανεξαρτήτως επιδόσεων, είχαν πάντοτε καλή γνώση των ελληνικών θεμάτων αλλά και των ιδιομορφιών της ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής σκηνής.

Ήδη γύρω από την κ. Γκίλφοϊλ έχει διαμορφωθεί ένας χώρος, κυρίως στα social media, όπου δύσκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί ποιο είναι πραγματικό και ποιο εμφανίζεται ως το περιβάλλον της νέας πρέσβεως. Σελίδες «φίλων» της κ. Γκίλφοϊλ εμφανίστηκαν στο Facebook, ενώ διαδικτυακά μηνύματα οργανώνουν συγκέντρωση προς τιμήν και καλωσόρισμά της στο πάρκο δίπλα στην Αμερικανική Πρεσβεία.

Οι περισσότερες από αυτές τις κινήσεις προέρχονται προφανώς από καλοθελητές που απλώς θέλουν να κολακέψουν και να δώσουν διαπιστευτήρια στην Πρεσβεία, προσδοκώντας να τα εξαργυρώσουν αργότερα.

Η μόνη «έγκυρη» προς το παρόν πρόσκληση είναι αυτή του δημοφιλούς ... τραγουδιστή Κ. Αργυρού, για το βράδυ της Κυριακής, στο κέντρο όπου εμφανίζεται, για την υποδοχή της κ. Γκίλφοιλ. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι, ενώ η πρόσκληση (όπως δημοσιεύθηκε) σε όσους έφθασε πολιτικούς, επιχειρηματίες, παράγοντες των ΜΜΕ και αρκετούς κοσμικούς, έχει ως αποστολέα τον Κ. Αργυρό, κάτι που υποδηλώνει ιδιωτική πρωτοβουλία, η επιβεβαίωση για τη συμμετοχή παραπέμπει στο επίσημο email της Πρεσβείας.

Η γνωριμία της κ. Γκίλφοϊλ με τον Κ. Αργυρό έγινε πριν δύο εβδομάδες στο Λονδίνο, σε μεγάλη ομογενειακή εκδήλωση, όπου εκείνη έφθασε ειδικά για να γνωρίσει Έλληνες επιχειρηματίες αλλά και κοσμικούς που συμμετείχαν.

Την Τετάρτη η κ. Γκίλφοϊλ θα παραθέσει την πρώτη δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία προς τιμήν των δύο υπουργών που έρχονται για να συμμετάσχουν στο Ενεργειακό Συνέδριο και έπειτα αναλαμβάνει δράση.



Εκ των πραγμάτων, όσο κι αν η αμερικανική εξωτερική πολιτική στην εποχή Τραμπ είναι ανορθόδοξη και αντισυμβατική, η κ. Γκίλφοϊλ θα μπορούσε μεν να διαμορφώσει τη δική της αντίληψη για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τα προβλήματα της περιοχής, τις προκλήσεις ασφάλειας αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για τα αμερικανικά συμφέροντα στην Ελλάδα.

Ωστόσο, προφανώς θα ακολουθήσει την επίσημη πολιτική του Λευκού Οίκου και των προσωπικών απεσταλμένων του προέδρου Τραμπ για την περιοχή.. Μένει να αποδειχθεί εάν η ίδια θα καταφέρει να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προσέγγισης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων που να μπορέσει να «περάσει» στον Λευκό Οίκο, λόγω των φερόμενων στενών σχέσεων της, ή αν απλώς θα υποχρεωθεί να μεταφέρει στην Αθήνα ως αμερικανική πολιτική εκείνη που θα διαμορφωθεί από ισχυρότερους παράγοντες, όπως ο πρέσβης στην Άγκυρα, Τ. Μπαράκ.

Η κ. Γκίλφοιλ αναλαμβάνει τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε μια περίοδο τεράστιων γεωπολιτικών αναταράξεων και πολλών πηγών αποσταθεροποίησης, ενώ την ίδια ώρα οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους. Η Ελλάδα έχει αποδειχθεί συνεπής και αξιόπιστος σύμμαχος και εταίρος. Το μεγάλο Ενεργειακό Συνέδριο την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή στο Ζάππειο θα επιβεβαιώσει τον σημαντικό ρόλο της χώρας μας στο σχέδιο απεξάρτησης της Ανατολικής Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία στις ΗΠΑ να προωθήσουν ως εναλλακτική πηγή το δικό τους LNG.

Οι ευκαιρίες για τις ΗΠΑ είναι πολλές. Όμως η σχέση αυτή, για να είναι επιτυχής, δεν πρέπει να είναι μονόπλευρη. Θα χρειαστεί να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες ώστε οι ελληνικές ευαισθησίες για κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή να γίνουν κατανοητές στην Ουάσιγκτον και να ενσωματωθούν στις αμερικανικές πολιτικές.

Αυτό θα είναι μια δύσκολη πρόκληση για την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η οποία καλείται να αποδείξει ότι η θέση που αναλαμβάνει της αποδόθηκε επειδή ο Πρόεδρος Τραμπ είχε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της και στις ικανότητες της και όχι ως ένα «δώρο» σε πρώην παρ’ολίγον μέλος της Προεδρικής οικογένειας.



