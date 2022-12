Τουρκία: Καταγγέλλει δήθεν παρεμπόδιση «νατοικής άσκησης» από ελληνικά μαχητικά

Η Τουρκία δήλωσε ότι έδωσε την «απαραίτητη απάντηση» αφού ελληνικά αεροσκάφη προσπάθησαν να παρέμβουν σε εκπαιδευτική αποστολή του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος.

Türkiye said that it gave the "necessary response" after Greek aircraft tried to interfere in a NATO training mission conducted in international airspace over the Aegean Sea drill