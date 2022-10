Ποιος είναι ο νέος Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα

Πολύπειρος διπλωμάτης και βαθύς γνώστης των Ελληνοτουρκικών, ο νέος Τούρκος πρέσβης είναι γνωστός στην Αθήνα για τις θέσεις του τόσο όσον αφορά στην υφαλοκρηπίδα όσο και στη «Γαλάζια Πατρίδα».

Ο Τσαγατάι Ερτιγιές υπήρξε Γενικός Διευθυντής Ναυτιλιακής Αεροπορίας και Συνόρων, ενώ είχε διατελέσει στο παρελθόν πρέσβης στη Βηρυτό.

Αποφοίτησε από το TED Ankara College το 1984, από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας το 1988 και από την Ακαδημία Ναυτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Βιρτζίνια το 2002.

Επαγγελματική Καριέρα

Το 1988 εισήλθε στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, έγινε Υποψήφιος Επαγγελματίας Αξιωματικός στο Ελληνικό Τμήμα και στη συνέχεια κατείχε διάφορες θέσεις.

Έγινε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ναυτιλίας-Αεροπορίας, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας με έδρα το Μόντρεαλ την 1η Σεπτεμβρίου 2012 και ανέλαβε καθήκοντα ως Πρέσβης της Βηρυτού στις 15 Σεπτεμβρίου του 2015. Διετέλεσε πρέσβης της Βηρυτού μέχρι τις 8 Απριλίου του 2018.

Επιπλέον, υπήρξε μέλος της τουρκικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για την Κύπρο το 2004 και συμμετείχε στις διερευνητικές συνομιλίες με την Ελλάδα για το Αιγαίο. Από τον Δεκέμβριο του 2018 είναι Γενικός Διευθυντής υποθέσεων Κύπρου-Ελλάδας, Ναυτιλίας-Αεροπορίας και Συνόρων στην Άγκυρα.

Θιασώτης της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Ο Ερτσιγιές για πρώτη φορά συγκέντρωσε το ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς, το 2019, όταν είχε προσκαλέσει ξένους πρέσβεις στην Άγκυρα για να τους ενημερώσει για τις γεωτρήσεις του τουρκικού «Φατίχ» στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν γίνονται κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου αλλά επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Επιπλέον, παρουσίαση στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τον Μάιο του 2019 με τον τίτλο «Υπεράκτιες δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και Οριοθέτηση Θαλάσσιων Ορίων στο Διεθνές Δίκαιο», φέρει την υπογραφή του.

Το 2020 ως τότε πολιτικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Τσαγατάι Ερτσιγές, ανήρτησε χάρτη που απεικόνιζε το Καστελόριζο και την αντικείμενη τουρκική ακτή και προέβη σε σχόλιο μέσω Twitter. «Το να πιστεύεις ότι ένα μικρό νησί 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που βρίσκεται δύο χιλιόμετρα μακριά από την Τουρκία και 570 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, μπορεί να δημιουργήσει θαλάσσια ζώνη 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι γελοίο», έγραφε χαρακτηριστικά.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του ονόματος και τον διορισμό του, με ανάρτησή της η Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα, έδωσε ένα πρώτο στίγμα αναφέροντας:

«Δεν έχουμε τίποτα να μάθουμε από έθνη των οποίων ο εθνικός ύμνος περιέχει επιθετικά και προκλητικά στοιχεία – ή από αυτούς που πρόσφατα έχουν διαγράψει τέτοια μονοπάτια. Σε κάθε περίπτωση – θυμόμαστε».

