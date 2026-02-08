Όταν η στολή προδίδεται από μέσα, η πατρίδα και οι έντιμοι πληρώνουν την προδοσία

Η υπόθεση του Σμήναρχου που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας δεν είναι απλώς ένα ακόμη ποινικό γεγονός. Είναι ένα ηχηρό καμπανάκι για το κράτος, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την κοινωνία. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για έναν απλό πολίτη που παρασύρθηκε. Μιλάμε για έναν ανώτατο αξιωματικό, φορέα στολής, όρκου και απόλυτης εμπιστοσύνης της Πολιτείας.

Αν οι κατηγορίες επιβεβαιωθούν, τότε πρόκειται για συνειδητή και οργανωμένη προδοσία. Για την πώληση στρατιωτικών και ΝΑΤΟϊκών μυστικών σε ξένη δύναμη, με αντάλλαγμα χρήματα. Όχι από ανάγκη. Όχι από εκβιασμό. Αλλά από επιλογή. Και αυτό είναι που καθιστά την πράξη ακόμη πιο βαριά.

Η ζημιά δεν μετριέται μόνο σε έγγραφα ή πληροφορίες. Μετριέται σε εμπιστοσύνη. Προς την Πολεμική Αεροπορία, προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, προς την ίδια χώρα. Και αυτό είναι εγκληματικό. Σε μια εποχή που η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον και ο υβριδικός πόλεμος είναι καθημερινότητα, τέτοιες πράξεις δεν είναι απλώς εγκλήματα, είναι απειλές εθνικής ασφάλειας.

Ωστόσο, θα ήταν εγκληματικό λάθος να επιτρέψουμε αυτό το γεγονός να αμαυρώσει το σύνολο των στελεχών. Χιλιάδες άνδρες και γυναίκες υπηρετούν καθημερινά με αυταπάρνηση, χαμηλές αμοιβές, ατελείωτα ωράρια και τεράστια ευθύνη. Αυτοί δεν εκπροσωπούνται από έναν προδότη. Αντιθέτως, είναι τα πρώτα θύματα της πράξης του.

Η Πολιτεία οφείλει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα. Καμία ανοχή, καμία έκπτωση, καμία σκιά επιείκειας. Η Δικαιοσύνη πρέπει να είναι σκληρή, όχι εκδικητική αλλά απολύτως δίκαιη. Γιατί όταν κάποιος που φορά στολή πουλά την πατρίδα του, δεν προδίδει μόνο μυστικά. Προδίδει και ανθρώπους που στέκονται νύχτα-μέρα στις επάλξεις.

Η στολή δεν τιμά από μόνη της. Τιμάται από αυτούς που την υπηρετούν. Και όποιος την ατιμάζει, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτό που είναι. ΑΝΑΞΙΟΣ.

Αντιπτέραρχος (Ι) εα. Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Επίτιμος Διοικητής ΔΑΥ, Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, Αμυντικός Αναλυτής