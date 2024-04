Πολεμος στην Ουκρανία

«Η Ελλάδα και η Ισπανία δέχονται έντονη πίεση από τους συμμάχους τους στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ να παράσχουν περισσότερα συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία», καθώς το Κίεβο ζήτησε περισσότερη βοήθεια στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ, τη Δευτέρα, γράφουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Όπως αναφέρει, επικαλούμενο πηγές που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προέτρεψαν προσωπικά τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσες κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα να προμηθεύσουν τα συστήματα στην Ουκρανία.

Οι δύο ηγέτες, των οποίων οι ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν συλλογικά πάνω από δώδεκα συστήματα Patriot μαζί με άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως τα S-300, φέρεται να είπαν ότι οι δικές τους ανάγκες δεν ήταν τόσο πιεστικές όσο της Ουκρανίας και ότι επί του παρόντος δεν αντιμετωπίζουν επικείμενες απειλές.

Μάλιστα, όπως σημειώνει, το Κίεβο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα παλιά συστήματα S-300 που βρίσκονται στην Ελλάδα, τα οποία οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ήδη στο οπλοστάσιό τους και έχουν σχετική εμπειρία.

Επίσης, Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι ασκείται μικρότερη πίεση στην Πολωνία και τη Ρουμανία, που διαθέτουν επίσης Patriot, να εξετάσουν την πιθανότητα αποστολής των οπλικών συστημάτων στο Κίεβο, δεδομένης της πιο ευάλωτης θέσης τους στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ωστόσο, ερωτηθείς σχετικά ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε ότι «Η Ισπανία έκανε πάντα ό,τι περνά από το χέρι της (σ.σ.για να βοηθήσει)», ενώ ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα «δεν έχει αυτή την επιλογή» να στείλει ένα σύστημα, δεδομένης της ανάγκης προστασίας μιας κρίσιμης αποθήκης προμηθειών για όπλα που προορίζονται για την Ουκρανία στη νοτιοανατολική πόλη Ρζεσζόφ.

«Υπάρχουν επίσης και άλλοι τύποι όπλων - εκτός των Patriots - που βοηθούν την Ουκρανία να προστατεύσει τους ουρανούς και εδώ η Πολωνία θα συνεχίσει να είναι ενεργή», πρόσθεσε.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Κυριακή, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι

είπε: «Πατριώτες» μπορούν να ονομαστούν συστήματα αεράμυνας μόνο εάν λειτουργούν και σώζουν ζωές αντί να στέκονται ακίνητοι κάπου σε βάσεις αποθήκευσης».

"Patriots" can only be called air defense systems if they work and save lives rather than standing immobile somewhere in storage bases.



