Ρωσία: Προειδοποίηση για διαρροή ραδιενέργειας στον ποταμό Τομπόλ - «Οδεύει» σε ορυχείο ουρανίου (vid)

Οι Ρώσοι περιβαλλοντολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για επικίνδυνη διαρροής ραδιενέργειας καθώς τα νερά από τις πλημμύρες πλησιάζουν σε ορυχείο ουρανίου στην περιοχή Κουργκάν, στα βουνά Ουράλια της Ρωσίας.

Όπως αναφέρει το newsweek η ρωσική περιοχή των Ουραλίων και το γειτονικό βόρειο Καζακστάν έχουν υποστεί τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 80 ετών εν μέσω έντονων βροχοπτώσεων που επιδεινώνονται από μεγάλες χιονοπτώσεις, οι οποίες λιώνουν γρήγορα ως αποτέλεσμα των υψηλότερων από τις συνηθισμένες θερμοκρασίες αυτή την άνοιξη.

Οι αρχές έχουν απομακρύνει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους από το Κούργκαν και το Όρενμπουργκ τις τελευταίες εβδομάδες καθώς τα νερά των πλημμυρών αυξάνονται.

Το Agentstvo, ένας ρωσικός ιστότοπος ερευνών, ανέφερε την Κυριακή ότι το ορυχείο ουρανίου Ντομπροβόλνογιε, το οποίο βρίσκεται στο χωριό Ουκράινσκογιε στην διοικητικής περιφέρειας του Κουργκάν, έχει καταχωρηθεί από τις τοπικές αρχές ως στη ζώνη πλημμύρας.

Το ορυχείο εκτιμάται ότι περιέχει περίπου 7.077 τόνους ουρανίου σε βαθμό ποιότητας που κυμαίνεται από 0,01% έως 0,05% ουρανίου, σύμφωνα με την NS Energy Business. Οι περιβαλλοντολόγοι ανέφεραν στο Agentstvo ότι φοβούνται ότι ο κοντινός ποταμός Τομπόλ θα μπορούσε να μολυνθεί με ουράνιο.

