Ο εκνευρισμός της Άγκυρας και η απάντηση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Λιβύη

Η απάντηση του Στειτ Ντιπάρτμεντ στην Τουρκία ότι η Λιβύη δεν μπορεί να υπογράφει συμφωνίες που διαταράσσουν τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας, όπως το τουρκολυβικό μνημόνιο, έχουν προκαλέσει εκνευρισμό στην Άγκυρα.

Η στάση των ΗΠΑ, που όπως και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πήρε σαφή θεση στο θέμα των δύο συμφωνιών που υπέγραψε η Τουρκία με την υπηρεσιακή κυβέρνηση της Λιβύης, λέγοντας ότι η Τρίπολη δεν μπορεί να υπογράφει τέτοιου είδους συμφωνίες, μεγαλώνει την ενόχληση της Άγκυρας.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έφτασε να τοποθετηθεί επί του ανύπαρκτου ζητήματος… επίθεσης της Ελλάδας στην Τουρκία. «Οι αναφορές ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται να επιτεθεί στην Τουρκία σημαίνουν ότι η Αθήνα έχει «χάσει τα λογικά της», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η τοποθέτηση του ΟΗΕ και του Στειτ Ντιπάρτμεντ έχουν προκαλέσει εκνευρισμό στην Τουρκία, ήταν η απάντηση της ελληνικής πλευράς, δια του ΥΠΕΞ Ν. Δένδια.

Την ίδια στιγμή που ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν παύει να επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα είναι ανοικτή σε διάλογο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ παρουσίασε σήμερα το συνολικό πλαίσιο των σχέσεων με την Αθήνα, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται η Άγκυρα και όλες τις διεκδικήσεις της Τουρκίας.

Έκανε λόγο για διάλογο, αλλά εφ’ όλης της ύλης και χωρίς εξαιρέσεις από την δικαιοδοσία της Χάγης, ενώ αναφέρθηκε στις «γκριζες ζωνες», στην αποστραιτκοποίηση των νησιών, στον ενάεριο χώρο, στις ζωνες αρμοδιότητας του FIR και στη μειονότητα της Θράκης. Η ομιλία του σε εκδήλωση που οργάνωσε το ίδρυμα SETA περιελάμβανε τα πάντα, από τις γνωστές θέσεις για το Κυπριακό και ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν δικαίωμα υφαλοκρηπίδας μέχρι για το τζαμί στην Αθήνα και μεταναστευτικό.

Δένδιας: Αντιλαμβάνομαι τον εκνευρισμό

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών φρόντισε να κάνει τη σύνδεση σήμερα πολύ ευθέως. Αναλυτικότερα, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια δηλώσεων του σε δημοσιογράφους μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Πρόεδρο του Νίγηρα Μοχάμεντ Μπαζούμ για τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι η Ελλάδα έχει χάσει τα λογικά της και ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε κανένα να την εγκλωβίσει στις ακτές της, ο Ν. Δένδιας απάντησε: «Αντιλαμβάνομαι τον τουρκικό εκνευρισμό, η τελευταία τοποθέτηση των Ηνωμένων Εθνών αλλά και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ όσον αφορά το τουρκολιβυκό “μνημόνιο” και την εγκυρότητα του είναι προφανές ότι έχει δημιουργήσει έντονη νευρικότητα στην τουρκική πλευρά».

Είχαν προηγηθεί οι εξόχως εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του.

Η Ελλάδα «δεν είναι ειλικρινής και έντιμη» όσον αφορά τα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σήμερα Τετάρτη, προσθέτοντας ότι «η Αθήνα εμποδίζει τον δρόμο προς τη δικαιοσύνη».

«Οι ισχυρισμοί ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Τουρκία δείχνουν ότι η Αθήνα έχει χάσει το μέτρο», σημείωσε. «Δεν θα επιτρέψουμε ούτε ένα μίλι επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο», διαμήνυσε στη συνέχεια.

#URGENT Greece 'not sincere and honest' regarding Aegean, East Med. issues, Turkish foreign minister says, adding Athens blocks path to justice pic.twitter.com/X6QAbQy8ek