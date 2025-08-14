Νέο περιστατικό αντισημιτισμού: Συγκέντρωση στον Πειραιά για κρουαζιερόπλοιο από το Ισραήλ - Μπλόκο από την αστυνομία (pics)

Ένα ακόμη περιστατικό αντισημιτισμού καταγράφτηκε στη χώρα, αφού το πρωί της Πέμπτης μέλη του ΠΑΜΕ πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από την πύλη για τα κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι του Πειραιά. Στόχος τους είναι να μπλοκάρουν την αποβίβαση των επιβατών του «Crown Iris» από το Ισραήλ.

Στο σημείο βρίσκονται και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν πραγματοποιήσει φραγμό με κλούβες των ΜΑΤ μπροστά στην πύλη 12 προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποβίβαση των Ισραηλινών τουριστών.

Παράλληλα, η τροχαία πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το ύψος της πλατείας Λεόντων.