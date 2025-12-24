Νέες παραβιάσεις στο Αιγαίο από τουρκικά αεροσκάφη

Στην προκλητική τακτική των παραβιάσεων και παραβάσεων στο Αιγαίο εμμένει τα τελευταία 24ωρα η Τουρκία, καθώς και την Τετάρτη, παραμονή Χριστουγέννων, τουρκικά αεροσκάφη εισέβαλαν στον ελληνικό εναέριο χώρο, σημαίνοντας συναγερμό στην Πολεμική Αεροπορία.

Πιο συγκεκριμένα, ένα κατασκοπευτικό ATR-72 και ένα drone πραγματοποίησαν τρεις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας και άλλες τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών, πετώντας στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.