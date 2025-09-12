Νέα παραλαβή του αντιαεροπορικού συστήματος Barak MX από την Κύπρο

Η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε σε νέα παραλαβή υποσυστημάτων του ισραηλινού αντιαεροπορικού συστήματος Barak MX, με τις νταλίκες που μετέφεραν το φορτίο να καταγράφονται ενώ εξέρχονται από το λιμάνι Λεμεσού.

Πρόκειται για νεα φάση του προγράμματος που ξεκίνησε στα τέλη του 2024, με στόχο την πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη του συστήματος εντός του 2025.

Σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες και οπτικό υλικό, η μεταφορά αφορά δεύτερη συστοιχία (ή μέρη αυτής), ενώ η πρώτη παρτίδα είχε αφιχθεί τον Δεκέμβριο 2024. Η κυπριακή κυβέρνηση παραμένει φειδωλή σε λεπτομέρειες για αριθμούς και τοποθετήσεις, επικαλούμενη επιχειρησιακούς λόγους.

Τι είναι το Barak MX

Το Barak MX είναι δικτυοκεντρικό, αρθρωτής αρχιτεκτονικής σύστημα αεράμυνας με οικογένεια αναχαιτιστών MR/LR/ER. Η έκδοση ER διαθέτει ενισχυτή (booster) και δηλωμένο βεληνεκές έως 150 χλμ, για αντιμετώπιση αεροσκαφών, UAV και πυραύλων cruise

Η Κύπρος αντικαθιστά σταδιακά ρωσικής προέλευσης μέσα που δυσκολεύονταν να υποστηριχθούν μετά τις κυρώσεις του 2022. Η στροφή σε ισραηλινό σύστημα καταγράφηκε διεθνώς ως μέρος της αναβάθμισης της αποτροπής και της σύγκλισης με δυτικά πρότυπα.

Τον Δεκέμβριο 2024, κυβερνητικές πηγές είχαν επιβεβαιώσει την έναρξη παραδόσεων, τονίζοντας την ανάγκη «ενίσχυσης της άμυνας» λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου. Ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας είχε υπογραμμίσει πως η αναβάθμιση κρίσιμων συστημάτων είναι προτεραιότητα.



Το ίδιο το σύστημα έχει αποτυπώσει επιχειρησιακή δράση στο ισραηλινό θέατρο -περιλαμβανομένων αναχαιτίσεων με εκδόσεις LR/ER- στοιχείο που αξιολογείται θετικά για αξιοπιστία σε πραγματικές συνθήκες.

Τουρκικά και φιλοτουρκικά μέσα παρουσιάζουν τις παραδόσεις ως κίνηση «κλιμάκωσης» της έντασης. Η Λευκωσία τηρεί χαμηλούς τόνους, χωρίς δημόσια ανακοίνωση για διάταξη ή κανόνες εμπλοκής.