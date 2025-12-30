Ν. Χριστοδουλίδης: Σύντομα νέα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, μίλησα με Κυρ. Μητσοτάκη

«Σύντομα, τα επόμενα 24ωρα, πιθανό να υπάρξουν ανακοινώσεις για τον οίκο μελετών που θα αναλάβει την επικαιροποίηση των τεχνο-οικονομικών δεδομένων γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας», ανέφερε ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ και το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Επίησης, ο κ. Χριστοδουλίδης, σημείωσε πως «είμαστε σε σχεδόν καθημερινή επαφή με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη και ανάμεσα στα θέματα που συζητούμε είναι και η ηλεκτρική διασύνδεση».

«Για την ακρίβεια», είπε, «μιλήσαμε και σήμερα με τον πρωθυπουργό για διάφορα θέματα και για το καλώδιο» και πρόσθεσε «υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και σε εμένα σε σχέση με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, αλλά και την απόφαση για επικαιροποίηση των σχετικών μελετών λόγω του έντονου διεθνούς ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται σε σχέση με τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο».