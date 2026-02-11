Ν. Δένδιας στο Συμβούλιο Υπ. Άμυνας της ΕΕ: Στο επίκεντρο «Ατζέντα 2030», «Ασπίδα του Αχιλλέα» και καινοτομία

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών 'Αμυνας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Κατά την παρέμβασή μου, μεταξύ άλλων, ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της Ατζεντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ».

Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει ότι στο Συμβούλιο οι υπουργοί 'Αμυνας αντάλλαξαν απόψεις για:

Tην υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη Στρατηγική Επισκόπηση 2026

Τις γεωστρατηγικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ΕΕ.