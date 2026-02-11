Ν. Δένδιας στο Συμβούλιο Υπ. Άμυνας της ΕΕ: Στο επίκεντρο «Ατζέντα 2030», «Ασπίδα του Αχιλλέα» και καινοτομία

11/02/2026 • 23:31
ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών 'Αμυνας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Κατά την παρέμβασή μου, μεταξύ άλλων, ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της Ατζεντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ».

Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει ότι στο Συμβούλιο οι υπουργοί 'Αμυνας αντάλλαξαν απόψεις για: 

  • Tην υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Τη Στρατηγική Επισκόπηση 2026
  • Τις γεωστρατηγικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ΕΕ.

 