Ν. Δένδιας για τις νέες τουρκικές NAVTEX: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μία τέτοια προσέγγιση

Για τις νέες τουρκικές NAVTEX διαρκείας, μίλησε ο υπουργός Αμυνας, Νίκος Δένδιας, στον απόηχο και της χθεσινής τοποθέτησης του τουρκικού ΥΠΑΜ, που υποστήριξε ότι ισχύουν επ’ αόριστον, αλλά και τον τουρικό ισχυρισμό ότι οποιαδήποτε (ελληνική) ερευνητική δραστηριότητα στα ανατολικά του 25ου μεσημβρινού που χωρίζει νοητά το Αιγαίο στο μέσον θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τις τουρκικές αρχές.

«Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μία τέτοια προσέγγιση και αυτό το ξέρει καλά και η γειτονική χώρα», ανέφερε ο κ. Δένδιας, μιλώντας στον Alpha 98,9 και πρόσθεσε:

«Δεν εχουν καμία έννοια, πρόκειται για μια κίνηση που δεν βοηθά τη σχέση με την Ελλαδα. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να θεωρήσουμε ότι αυτό συνιστά ενεργεια που η Ελλαδα δεσμεύεται να αντιδράσει με τρόπο θα επέτρεπε στην Τουρκία να θεωρήσει ότι η NAVTEX επιβάλλεται στην πράξη». «Δεν είχαμε δει κάτι τέτοιο έως τώρα και είναι παντελώς εκτός πλαισίου», συμπλήρωσε.

Οσον αφορά την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «δεν είναι δουλειά του υπουργού Αμυνας» να σχολιάσει.

Ερωτηθείς για την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, που συζητήθηκε στη χθεσινή συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλόγο του, μεταξύ άλλων, είπε πως «ήρθε η ώρα να ξαναδούμε τη συμφωνία και να δούμε την περαιτέρω επέκταση και η συμφωνία να υπογραφεί μέσα στην άνοιξη. Ηταν εξαιρετικά θετική η χθεσινή συνάντηση».

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στα Ιμια (σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κρίση του 1996), λέγοντας: «Εμείς στο υπουργείο Αμυνας κάθε έξι μήνες απομονωνόμαστε δύο μέρες και κάνουν brain storming. Το βράδυ της Δευτέρας και της Τρίτης βρισκόμασταν στη Νέα Αγχίαλο. Είδαμε το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά και το αναλύσαμε. Τι έγινε τόσο στραβά τότε. Εγιναν δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, σφαλμάτων και κόστισαν τη ζωή τριών ανθρώπων. Νομίζω ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας έχουν αποκομίσει τι λάθη έκαναν» είπε και διευκρίνισε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι δεν ξεκίνησε από τις Ενοπλες Δυνάμεις ή την κυβέρνηση, ξεκίνησε από ενέργειες ιδιωτών. Πρέπει να προσέχουμε με την επίδειξη πατριωτισμού».