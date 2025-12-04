Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ιαπωνία έχουν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλλον

«Ελλάδα και Ιαπωνία μπορούν να δουν τα πράγματα με παρόμοιο τρόπο, διότι είναι νησιωτικές χώρες, οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που αφορούν ένα θαλάσσιο περιβάλλον». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη σημερινή συνάντηση με τον Ιάπωνα ομόλογό του Σιντζίρο Κοϊζούμι στο Τόκιο.

«Ολοκληρώθηκε εδώ και λίγα λεπτά η σημερινή μου συνάντηση με τον υπουργό 'Άμυνας της Ιαπωνίας, κύριο Koizumi. Η πρώτη συνάντηση μεταξύ υπουργών 'Αμυνας της Ελλάδας και της Ιαπωνίας που έχει γίνει ποτέ. Μια συνάντηση που μου επέτρεψε να εξηγήσω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χωρά μου, η Ελλάδα, και από την άλλη να αντιληφθώ και με ποιον τρόπο η Ιαπωνία βλέπει τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Για την Ελλάδα και την Ιαπωνία είπε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι δύο ναυτικά έθνη», ενώ υπενθύμισε: «Η Ιαπωνία είναι χώρα που έχει υπογράψει την Συνθήκη της Λωζάννης και την Συνθήκη του Μοντρέ και κατά συνέπεια οι απόψεις της Ιαπωνίας για την UNCLOS - για την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου στο θαλάσσιο χώρο- έχουν για εμάς πολύ μεγάλη σημασία».

«Προσβλέπω», συνέχισε, «σε μια συνεργασία μεταξύ του Defense Innovation Science & Technology Institute (DISTI) του ιαπωνικού οργανισμού για την Έρευνα και την Καινοτομία με το ΕΛΚΑΚ. Ήδη συζητήσαμε με τον Υπουργό κ. Koizumi πώς αυτή η συνεργασία θα λάβει σάρκα και οστά».

«Επίσης όπως είναι προφανές, τον προσκάλεσα να επισκεφτεί την Αθήνα. Να έχουμε την πρώτη στην Ιστορία μας, επίσκεψη Ιάπωνα υπουργού Εθνικής 'Αμυνας στη πατρίδα» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Εξάλλου, κ. Δένδιας είχε σήμερα συνάντηση με την υφυπουργό Εξωτερικών Αγιάνο Κουνιμίτσου, η οποία παρέθεσε γεύμα εργασίας. Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με την κυρία Κουνιμίτσου για τις προκλήσεις ασφαλείας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο, την Αφρική και τον Ινδο-Ειρηνικό.

Στη συνέχεια, ο Έλληνας υπουργός μετέβη στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδος-Ιαπωνίας, Τάρο Κόνο, τον οποίο και προσκάλεσε στην Ελλάδα.

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επισκέφθηκε σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Αμυντικών Σπουδών (National Institute for Defense Studies), όπου απηύθυνε ομιλία ενώπιων των αξιωματικών σπουδαστών της Ακαδημίας.

Απάντησε σε ερωτήσεις τους σχετικά με τις αμυντικές σχέσεις Ελλάδας - Ιαπωνίας και το περιβάλλον ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Αμέσως μετά ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Ιάπωνα ομόλογό του Σιντζίρο Κοϊζούμι στο υπουργείο 'Αμυνας, στο Τόκυο, όπου πραγματοποιήθηκε επίσημη υποδοχή. Κατά τη συνάντηση εξετάσθηκαν συγκεκριμένοι τρόποι ενίσχυσης της ελληνο-ιαπωνικής αμυντικής συνεργασίας, ιδίως στην καινοτομία και τις προηγμένες τεχνολογίες, με έμφαση στην εφαρμογή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τη σύντομη συνάντηση που είχε ο κ. Δένδιας με τον πρόεδρο τoυ Ελληνο - Ιαπωνικού Συλλόγου (Japan Greece Society) Γιασουγιόσι Καρασάβα.

Χθες, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ο υπουργός Εθνικής 'Άμυνας μετέβη στο Κέντρο Έρευνας Ναυτικών Συστημάτων (Naval SystemsResearch Center) του ιαπωνικού υπουργείου 'Αμυνας στην πόλη Μεγκούρο.

Ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα υποβρυχίων όπλων και προηγμένων sonar, αντιμέτρων ναρκών, αυτόνομων και μη επανδρωμένων θαλάσσιων οχημάτων επιφάνειας και υποεπιφάνειας.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας μετέβη στο Έμπισου, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αμυντικής Καινοτομίας, Επιστημών και Τεχνολογίας (Defense Innovation Science & Technology Institute).

Το "DISTI" ιδρύθηκε από την Υπηρεσία Προμηθειών, Τεχνολογίας και Logistics (Acquisition, Technology & Logistics Agency - ATLA) του υπουργείου 'Άμυνας της Ιαπωνίας.

Ο υπουργός ενημερώθηκε για τα ερευνητικά προγράμματα καινοτομίας που αναπτύσσει το Ινστιτούτο στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και εξετάσθηκε η δυνατότητα συνεργασίας του "DISTI" με το ΕΛΚΑΚ.

Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευσε στις συγκεκριμένες επισκέψεις του την Τετάρτη ο υφυπουργός του Γραφείου του πρωθυπουργού και υφυπουργός 'Άμυνας της Ιαπωνίας Σίντζι Γιοσίντα.

Κατόπιν, χθες ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση στο Τόκυο με τον πρέσβη της Ε.Ε. στο Τόκυο Ζαν Έρικ Πακέτ με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις ασφαλείας, καθώς και για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.