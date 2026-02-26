Μπελέρης για Αμμόχωστο: Η Τουρκία παραβιάζει ευθέως τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ

Σε παρέμβαση για το Κυπριακό και την απόδοση της αποκλεισμένης περιοχής της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της προέβη ο Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, κ. Φρέντης Μπελέρης, κατά τη συζήτηση σχετικής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

O κ. Μπελέρης, αφού ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αμμοχώστου κ. Σίμο Ιωάννου αλλά και τον αναφέροντα που συμμετείχαν στην συζήτηση της Επιτροπής Αναφορών και έθιξαν ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτή πληγή για την Ευρώπη, τόνισε ότι «η κατάσταση στην Αμμόχωστο είναι δραματική. Οι άνθρωποι που εκδιώχθηκαν εξακολουθούν να στερούνται τα σπίτια και τις περιουσίες τους, 52 ολόκληρα χρόνια».

Και προσέθεσε ότι «μια ευρωπαϊκή πόλη παραμένει κλειστή από το 1974, ενώ το μονομερές άνοιγμα και η προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων από την πλευρά της Τουρκίας, παραβιάζουν ευθέως τα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ και αγνοούν τις επανειλημμένες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ υπογράμμισε εμφατικά πως «ορθά η Ένωσή μας στηρίζει την Ουκρανία, γιατί έτσι, στηρίζει μία πολιτική αρχών. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να εφαρμοστεί αυτή η σωστή πολιτική, συμβάλλουν ως Ευρωπαίοι πολίτες και οι Κύπριοι με τους φόρους τους, και όχι μόνο. Αναμένουν λοιπόν δικαίως, αυτή η πολιτική να εφαρμοστεί με την ίδια συνέπεια και για τη δική τους Πατρίδα.».

«Εμείς ως Ευρώπη οφείλουμε να σταθούμε έμπρακτα δίπλα τους. Όχι μόνο για λόγους αλληλεγγύης, αλλά και, για να ενισχύσουμε την αξιοπιστία μας σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη γεωπολιτική συγκυρία. Το πρώτο βήμα θα ήταν να επιβληθούν οι κυρώσεις στην Τουρκία», κατέληξε χαρακτηριστικά.