Μονή Σινά: Έφτασε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Ξεκινούν οι διαδικασίες διαδοχής του

Στην Αθήνα έφτασε το πρωί του Σαββάτου ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, μετά την ολοκλήρωση διπλωματικής αποστολής που επέστρεψε από την Αίγυπτο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείο Εξωτερικών για την με την ελληνική αποστολή στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά., «πΠροσγειώθηκε στις 7:15 πμ, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ειδική πτήση της Aegean από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh, ελληνική αποστολή υπό την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή»

Το ΥΠΕΞ σημειώνει ακόμα πως η αποστολή μετέβη χθες, το μεσημέρι, στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

«Η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη. Εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού σε εφαρμογή της δημόσια εκπεφρασμένης βούλησής του και σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της Ιεράς Μονής» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.