Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη για λόγους ασφαλείας

Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την ανησυχία του για την περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση και εξάπλωση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, όπως τόνισε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λένα Ζωχιού κατά τη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Η κ. Ζωχιού είπε ότι το ΥΠΕΞ καλεί όλα τα μέρη σε επίδειξη μέγιστης αυτοσυγκράτησης, και είπε ότι όλα τα μέρη πρέπει να εργαστούν για δημιουργία αξιόπιστων διαύλων διαλόγων και την επιστροφή σε διαπραγματεύσεις.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα μας εκφράζει την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και σημείωσε ότι η πλήρης εποπτεία των προγραμμάτων του είναι προϋπόθεση για σταθερότητα στην περιοχή.

Η κ. Ζωχιού είπε επίσης ότι η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη μετεγκαθίσταται για λόγους ασφαλείας στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και πρόσθεσε στη συνέχεια ότι τόσο ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης όσο και ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης επικοινώνησαν με τους εταίρους μας στην περιοχή, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της Ελλάδας στις χώρες του Κόλπου, και επισήμαναν την ανάγκη επικράτησης της διπλωματίας, του σεβασμού διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας.

Επανατρισμοί

Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε και στο θέμα των επαναπατρισμών τονίζοντας ότι πλέον τα αιτήματα είναι πολύ λιγότερα απ' ό,τι πριν από λίγες μέρες, πρόσθεσε ότι ενεργοποιήθηκαν 12 τηλεφωνικές γραμμές για μεγαλύτερη εξυπηρέτηση Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή, και σημείωσε ότι πραγματοποιούνται επαναπατρισμοί με μισθωμένες πτήσεις και με στρατιωτικά αεροσκάφη. Μέχρι τώρα επαναπατρίστηκαν περί τους 2.000 πολίτες από ΗΑΕ, Ισραήλ, Κουβέιτ, Κατάρ, Μπαχρέιν και Ομάν ενώ αναχώρησαν κάποιοι Έλληνες από τα Ιεροσόλυμα οδικώς για την Αίγυπτο.

Η κ. Ζωχιού χαρακτήρισε τους επαναπατρισμούς «επιχείρηση ιδιαίτερα σύνθετη» και την χαρακτήρισε ως την «μεγαλύτερη που έχει ποτέ συντελεστεί σε πολλαπλές εμπόλεμες χώρες». Είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κλείσιμο του εναερίου χώρου πολλών κρατών στην περιοχή, ενώ αναφερόμενη στη μεταφορά ζώων συντροφιάς, είπε ότι εναπόκειται στην πολιτική κάθε αεροπορικής εταιρείας το εάν θα το επιτρέψει ή όχι, προσθέτοντας ότι εξετάζεται στο ΥΠΕΞ το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία με εταιρεία για την μεταφορά τους.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε επικοινωνία με το υπουργείο Ναυτιλίας, σημείωσε ότι η ασφάλεια των Ελλήνων ναυτικών και των πλοίων είναι ύψιστη προτεραιότητα και πρόσθεσε ότι εντός του Κόλπου υπάρχουν 10 πλοία ελληνικά με 90 Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν υπάρχει ακόμη αίτημα επαναπατρισμού τους. Εάν υπάρξει «θα συμβάλλουμε στη διευκόλυνσή τους» είπε. Σημείωσε ακόμη ότι στην ευρύτερη περιοχή του Ομάν βρίσκονται αρκετά πλοία ελληνικών συμφερόντων εκ των οποίων το ένα επλήγη.

Τέλος, αναφερόμενη στο πρόγραμμα του ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη, είπε ότι στις 16 Μαρτίου θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή και την Ουκρανία, ενώ στις 17 Μαρτίου θα μεταβεί στο Βερολίνο όπου θα έχει συνάντηση με το Γερμανό ομόλογο του, με ατζέντα διμερή θέματα και Μ. Ανατολή.