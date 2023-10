Μεσανατολικό: Επικοινωνία Γ. Γεραπετρίτη με ομολόγους του από Αίγυπτο, Ιορδανία - Συνάντηση με του Κατάρ

Με τους υπουργούς Εξωτερικών των τριών αραβικών χωρών για την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή καθώς και για τελευταίες εξελίξεις, είχε επικοινωνία με ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.

Ειδικότερα, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή καθώς και για τελευταίες εξελίξεις.

FM George Gerapetritis held a phone conversation w/ #Egypt counterpart Sameh Shoukry. FMs discussed the current situation in the region and latest developments pic.twitter.com/zfLio2GwV9

Επίσης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι. Κατά τη συνομιλία τους εστίασαν στην τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή, στις τελευταίες εξελίξεις καθώς και στην ανάγκη αποκλιμάκωσης της κρίσης.

In a phone call, FM George Gerapetritis & #Jordan DPM/FM @AymanHsafadi focused on the current situation in the region, the latest developments & on the need for de-escalation of the crisis@foreignministry pic.twitter.com/2BGoDterN9