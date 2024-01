Μ. Σχοινάς: Η ΕΕ θα συνεχίσει να ζητά την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να ζητά την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να είναι στο επίκεντρο της σημερινής (22/02) συνάντησης του στις Βρυξέλλες, με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς και τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι.

«Με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, επιβεβαιώσαμε τις κοινές προσπάθειες για την προώθηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού», αναφέρει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Μ. Σχοινάς.

