Μπλίνκεν σε Μητσοτάκη

Την ιδιαίτερη ευχαρίστησή του για το γεγονός ότι υποδέχθηκε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στα Χανιά εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον διάλογο που είχαν οι δύο άνδρες κατά την έναρξη της συνάντησής τους που διήρκεσε πάνω από μία ώρα.

Η συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιείται σε θερμό κλίμα, ενώ επιβεβαιώνεται η στενή συνεργασία των δύο χωρών, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, καθώς οι μεταξύ τους σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερό τους σημείο.

Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις «προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή» και τις προσπάθειες για να επιστρέψει η ειρήνη.

«Εδώ, στο σπίτι είναι το καλύτερο μέρος που συμβολίζει το βάθος της στρατηγικής συνεργασίας μας, εδώ στη Σούδα, στο νησί της Κρήτης. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να σας καλωσορίζω και μάλιστα σε μία εποχή όπου οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται στο καλύτερο σημείο που έχουν υπάρξει ποτέ. Βεβαίως, ζούμε σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές που βρίθουν προκλήσεων και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να στεκόμαστε ο ένας στο πλευρό του άλλου και να ενισχύουμε αυτές τις διμερείς σχέσεις ως σύμμαχοι, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη και η ασφάλεια θα επιστρέψουν σε αυτήν την περιοχή», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή, τόσο επαγγελματική όσο και προσωπική τιμή, να με υποδέχεστε εδώ στο σπίτι σας. Έχω πάρα πολλούς Έλληνες φίλους στις Ηνωμένες Πολιτείες και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να φιλοξενείς και να υποδέχεσαι κάποιον στο σπίτι σου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα και σας ευχαριστώ. Επίσης, θα ήθελα να συμφωνήσω σε αυτό που είπατε σχετικά με τις διμερείς σχέσεις. Εγώ κάνω αυτή τη δουλειά τα τελευταία 30 χρόνια και έχω πει και στον πρέσβη μας, ότι δεν θυμάμαι καμία άλλη εποχή όπου η φιλία, οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας υπήρξαν πιο ισχυρές και αυτό οφείλεται στην εγγύτητα μεταξύ των δύο λαών, αλλά και στην ηγεσία που έχετε δείξει εσείς κυρίως και είμαστε ευγνώμονες γι αυτό», σημείωσε από πλευράς του ο κ. Μπλίνκεν.

«Αντιμετωπίζουμε κάποιες από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ, αλλά το γεγονός ότι είμαστε ενωμένοι, είτε πρόκειται για την Ουκρανία είτε για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή ή για τον πόλεμο στη Γάζα, αυτό μας προσφέρει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και προοπτική για το μέλλον. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και γι αυτό βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ακούσω ποια είναι η άποψή σας και να σας πω ότι η συνεργασία σας και οι συμμαχίες σας σημαίνουν πάρα πολλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες», επισήμανε.

Αναλυτικά ο διάλογος

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε υπουργέ, είναι πραγματική χαρά να σας καλωσορίζω στο σπίτι μου, στον κόλπο της Σούδας, και δεν μπορώ πραγματικά να σκεφτώ ένα μέρος που να συμβολίζει καλύτερα το βάθος της εταιρικής μας σχέσης από αυτό εδώ, το νησί της Κρήτης. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας καλωσορίζω σε μια στιγμή που ειλικρινά αισθάνομαι ότι η διμερής μας σχέση είναι στο καλύτερο επίπεδο που υπήρξε ποτέ.

Σε αυτούς τους δύσκολους και απαιτητικούς καιρούς για την περιοχή, είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να σταθούμε δίπλα-δίπλα, όχι μόνο για να εργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης μας, αλλά και για να ενεργήσουμε ως σύμμαχοι και να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη και η σταθερότητα θα επιστρέψουν στην ταραγμένη περιοχή μας. Και πάλι, είναι πραγματική χαρά μου να σας υποδέχομαι εδώ.

Άντονι Μπλίνκεν: Kύριε πρωθυπουργέ, πρέπει να σάς πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, να με υποδέχεστε εδώ στο σπίτι σας. Έχω πολλούς Έλληνες φίλους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρω τι σημαίνει να καλωσορίζεις κάποιον στο σπίτι σου και αυτό σημαίνει πολλά, οπότε σας ευχαριστώ γι' αυτό.

Και πρέπει επίσης να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των χωρών μας. Το κάνω αυτό εδώ και 30 χρόνια και έλεγα στον πρέσβη μας, στον υπέροχο πρέσβη μας Τζορτζ Τσούνις, ότι δεν θυμάμαι ποτέ η σχέση, η εταιρική σχέση, η φιλία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας να ήταν πιο ισχυρή. Φυσικά, αυτό έχει να κάνει με την στενή σχέση μεταξύ των λαών μας, αλλά έχει να κάνει επίσης με την ηγεσία, και ειδικότερα με τη δική σας ηγεσία. Είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό.

Στεκόμαστε ενωμένοι, αντιμετωπίζοντας ορισμένες από τις ισχυρές προκλήσεις που έχουμε συναντήσει. Αλλά το γεγονός ότι στεκόμαστε μαζί, ότι συνεργαζόμαστε, είτε πρόκειται για την υπεράσπιση της Ουκρανίας, είτε για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο, είτε για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, είτε με τόσους πολλούς άλλους τρόπους, αυτό αποτελεί τεράστια πηγή δύναμης και διαβεβαίωσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ξέρω λοιπόν ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Η φωνή σας, οι απόψεις σας, οι συμβουλές σας και η συνεργασία σας, σημαίνουν πολλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ πολύ.

Στη συνάντηση Μητσοτάκη - Μπλίνκεν συμμετέχουν και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα και η ειδική σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός και ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ θα συζητήσουν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.

Η επίσκεψη αυτή, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, σηματοδοτεί «τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα, συνολικά αλλά και στην περιοχή ευρύτερα. Η ατζέντα έχει μέσα και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, συνολικά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω των πολέμων που έχουμε κοντά μας και βέβαια και τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ θεωρώ ότι είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο, στο υψηλότατο επίπεδο».

Με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο νέας περιοδείας του στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

Κατά τη συνάντησή του με τον Μπλίνκεν, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τουρκία αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς των F-16 από τις ΗΠΑ και ότι η τελική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ εναπόκειται στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Χακάν Φιντάν επισήμανε επίσης ότι η αυξανόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ αποτελεί απειλή για ολόκληρη την περιοχή και τόνισε ότι πρέπει να κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός για να παρασχεθεί απρόσκοπτα ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και ζήτησε την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για λύση δύο κρατών.

#BREAKING Türkiye expects purchase process of US F-16 jets to be concluded, final decision on Sweden's NATO bid is on Turkish parliament, Foreign Minister Fidan tells US’ Blinken pic.twitter.com/7UDC80FeIR

Ο Τούρκος υπουργός φέρεται να τόνισε επίσης ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί να υπάρξουν εντάσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και ότι η Τουρκία προσπαθεί να διασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά των τροφίμων που παράγονται στη Ρωσία και την Ουκρανία στις παγκόσμιες αγορές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης οι σχέσεις μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας και άλλα περιφερειακά ζητήματα, όπως η κατάσταση στη Συρία και το Ιράκ.

Στη συνάντηση του Μπλίνκεν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρόντες ήταν επίσης ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τζέρι Φλέικ.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with US Secretary of State Antony Blinken at Vahdettin Mansion in Istanbul.



At the meeting, Ministers discussed the war and humanitarian crisis in Gaza, Sweden's NATO accession process, bilateral & regional issues. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/UvHbV5YoDs