Κοινή δήλωση στήριξης στον Λίβανο από 10 ΥΠΕΞ της Ευρώπης - Καταδίκη για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ

Κοινή δήλωση με την οποία εκφράζουν την πλήρη στήριξη τους στο λαό και την κυβέρνηση του Λιβάνου, υπέγραψαν οι ΥΠΕΞ του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ΥΠΕΞ με την κοινή τους δήλωση εκφράζουν την αποφασιστικότητα τους να συνεχίσουνε να στηρίζουνε τη λιβανική κυβέρνηση στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς όσους έχουν πληγεί από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από ενός εκατομμυρίου εκτοπισμένων, και να διαφυλάξουν την εσωτερική συνοχή του Λιβάνου.

Η κοινή δήλωση έχει ως ακολούθως:

«Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζουμε την πλήρη στήριξή μας προς την κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, οι οποίοι υφίστανται για ακόμη μία φορά τις δραματικές συνέπειες ενός πολέμου που δεν είναι δικός τους. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη μας προς τον άμαχο πληθυσμό που πλήττεται από αυτή τη σύγκρουση, τόσο στον Λίβανο όσο και στο Ισραήλ.

Η ευθύνη για την κατάσταση αυτή βαρύνει τη Χεζμπολάχ. Καταδικάζουμε έντονα τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε στήριξη του Ιράν κατά του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα. Προτεραιότητα αποτελεί η αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης της περιφερειακής σύγκρουσης με το Ιράν.

Στηρίζουμε τις ιστορικές και θαρραλέες αποφάσεις που έλαβε η λιβανική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διαφυλαχθεί ο Λίβανος από ξένες παρεμβάσεις παρά μέσω της ενίσχυσης του κράτους, των θεσμών του και της κυριαρχίας του. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε σε άμεσες πολιτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ειρηνική περιφερειακή συνύπαρξη.

Η εκτελεστική εξουσία του Λιβάνου έχει την πλήρη στήριξή μας στην προσέγγισή της και την ενθαρρύνουμε να συνεχίσει σε αυτή την πορεία, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων και μη αναστρέψιμων μέτρων, σε όλα τα επίπεδα, για την αποκατάσταση της κυριαρχίας της σε ολόκληρη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένου του αποκλειστικού δικαιώματος του κράτους στη χρήση των όπλων. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τις Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις Δυνάμεις Ασφαλείας του Λιβάνου, συμμετέχοντας ενεργά στη διεθνή διάσκεψη στήριξης που θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Με στόχο να καταστούν οι λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας οι μοναδικοί ανεξάρτητοι εγγυητές της κυριαρχίας του Λιβάνου μακροπρόθεσμα, καλούμε επίσης τις λιβανικές αρχές να συνεχίσουν την υιοθέτηση των αναγκαίων δημοσιονομικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΝΤ.

Καλούμε όλα τα μέρη να προχωρήσουν άμεσα σε αποκλιμάκωση και να επιστρέψουν στη συμφωνία κατάπαυσης των εχθροπραξιών και στο ψήφισμα 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Καλούμε για την προστασία του άμαχου πληθυσμού, του ανθρωπιστικού προσωπικού, των ειρηνευτικών δυνάμεων και των πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων, των λιμένων και των γεφυρών σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Επαναλαμβάνουμε την ανησυχία μας για τον αναγκαστικό εκτοπισμό άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων στον Λίβανο. Καλούμε το Ισραήλ να αποφύγει περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης μιας χερσαίας επιχείρησης σε λιβανικό έδαφος. Τονίζουμε εκ νέου ότι η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου πρέπει να γίνει σεβαστή.

Παραμένουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη λιβανική κυβέρνηση στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς όσους έχουν πληγεί από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από ενός εκατομμυρίου εκτοπισμένων, και να διαφυλάξουμε την εσωτερική συνοχή του Λιβάνου, αξιοποιώντας τα έκτακτα μέτρα που έχουν ήδη λάβει οι χώρες μας. Καλούμε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα να συμμετάσχει σε αυτή την κρίσιμη ανθρωπιστική προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τα πολλά θύματα αυτής της σύγκρουσης.

Τέλος, επαναβεβαιώνουμε την ισχυρή μας στήριξη στην εντολή της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) στο νότιο Λίβανο και καλούμε να διασφαλιστεί ότι οι δίαυλοι αποσυμφόρησης παραμένουν ανοιχτοί. Καταδικάζουμε έντονα όλες τις πρόσφατες επιθέσεις κατά των δυνάμεων της UNIFIL, οι οποίες προκάλεσαν απαράδεκτες απώλειες μεταξύ των ειρηνευτών τις τελευταίες ημέρες. Καλούμε όλα τα μέρη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της UNIFIL, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επαινούμε το αξιόλογο έργο της υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες».