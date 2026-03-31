Ν. Δένδιας: Αμέριστη η συμπαράσταση της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σειρά συναντήσεων είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη σημερινή επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου τον υποδέχθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Al Ain του Άμπου Ντάμπι, ο υπουργός Επικρατείας για Αμυντικές Υποθέσεις της χώρας, Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei.

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΑ, κατά τη συνάντηση των δύο υπουργών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο "Khalifa Bin Zayed Air College", ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις και την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Διάδοχος και πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Εμιράτου του Άμπου Ντάμπι Σεΐχης Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan και ο υπουργός Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις των ΗΑΕ κ. Mazrouei.

Τέλος, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε, επίσης στο Άμπου Ντάμπι, με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, στον οποίο επανέλαβε την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας.