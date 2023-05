Κ. Φλώρος για υπολοχαγό Μαρίφογλου: Πραγματοποίησες την ευχή μας και έσπασες τα χρονόμετρα

Στη νίκη του υπολοχαγού Δημοσθένη Μαρίφογλου, σε αγώνα υπεραποστάσεων στις ΗΠΑ, αναφέρεται, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Η ανάρτησή του στο facebook

«Σπουδαία πρωτιά για τις Ένοπλες Δυνάμεις, το ΓΕΕΘΑ και τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου από τον αθλητή υπεραποστάσεων υπολοχαγό Δημοσθένη Μαρίφογλου» τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

«Πραγματοποίησες την ευχή μας και έσπασες τα χρονόμετρα!» προσθέτει.

Ο Μαρίφογλου στον εξαήμερο αγώνα «Tree Days at the Fair» που έγινε την προηγούμενη βδομάδα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης στην Agusta του New Jersey, στέφθηκε νικητής καθώς κάλυψε σε έξι 24ωρα 426 μίλια, δηλαδή 685.580 μέτρα.

Σημειώνεται ότι ο αγώνας διεξήχθη σε ράντζο, σε πιστοποιημένη διαδρομή από την Αμερικάνικη Ομοσπονδία στίβου.

Οι υπερμαραθωνοδρόμοι κάλυψαν διαδοχικές στροφές σε κύκλο μήκους 1 μιλίου και θετικής υψομετρικής 9 μέτρων ανά κύκλο.

Στον τερματισμό του ύψωσε τη σημαία της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου μαζί με την ελληνική σημαία και τη σημαία του ΓΕΕΘΑ.

Στην προσπάθειά του είχε ως πλήρωμα υποστήριξης τον συνάδελφο και φίλο αντισυνταγματάρχη Σωτήρη Ανυφαντή με τον οποίο υπηρετούν μαζί στο ΑΣΑΕΔ.