Τη βοήθεια της Αθήνας για την επιστροφή διεθνών αθλητικών αγώνων στο Ισραήλ, ζήτησε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ από τον Γιώργο Γεραπετρίτη κατά τους συνάντηση στην Ιερουσαλήμ, τη Δευτέρα, ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η κατάσταση ασφαλείας επιτρέπει την επιστροφή των αθλητικών αγώνων στο Ισραήλ», τόνισε ο Σάαρ στον Έλληνα ομόλογό του. «Πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως οι εθνικές ομάδες του Ισραήλ και οι ισραηλινοί σύλλογοι που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν υποχρεωθεί να «μετακομίσουν» σε χώρες της Ευρώπης για τους εντός έδρας αγώνες τους, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της μπασκετικής Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία χρησιμοποιεί σαν έδρα της το Βελιγράδι.

Ο Γεραπετρίτης υποσχέθηκε να βοηθήσει, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Meeting between FM George Gerapetritis & #Israel FM Gideon Sa'ar @gidonsaar



Greek FM welcomed the ceasefire and hostage release agreement & stressed the importance of all hostages returning home. FMs discussed regional developments& enhancing strategic cooperation between 🇬🇷&🇮🇱 pic.twitter.com/U5oAyq72lK