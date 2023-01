ΗΠΑ προς Τουρκία: Άρετε το βέτο σε Φινλανδία - Σουηδία για να συζητήσουμε για F-16

Μήνυμα στην Άγκυρα ότι δεν τίθεται θέμα πώλησης F-16 στην Τουρκία όσο αυτή επιμένει στο βέτο για ένταξη Σουηδίας - Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ στέλνει η Ουάσινγκτον.

Όπως αναφέρει σε tweet του ο δημοσιογράφος της Washington Post, Τζον Χάντσον, η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, αντιτίθεται στην πώληση στην Τουρκία «μέχρι να επιτρέψει στη Σουηδία και τη Φινλανδία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, υποδηλώνοντας ένα άνοιγμα σε μια συμφωνία».

Επιπλέον, αναγνώρισε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που συνδέονται με τη συγκεκριμένη αμυντική σύμβαση. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «Νομίζω ότι αρκετοί συνάδελφοί μου συμμερίζονται αυτή την ανησυχία. Ξέρω ότι υπάρχουν άλλα θέματα γύρω από τα F-16, αλλά θέλω απλώς να το βάλω στο τραπέζι ως μία από τις ανησυχίες που έχω.

Νομίζω ότι η Σουηδία κινήθηκε πολύ εύστοχα για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που συζητήθηκαν με την Τουρκία όσον αφορά την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, και ότι δυστυχώς ο πρόεδρός Ερντογάν εκμεταλλεύεται αυτό το θέμα. Φαίνεται ότι το κάνει για να εξυπηρετήσει τα εσωτερικά του πολιτικά συμφέροντα αντί να ασχοληθεί πραγματικά με αυτό που είναι προς το συμφέρον του ΝΑΤΟ και της συμφωνίας ασφάλειας που χρειαζόμαστε, καθώς υποστηρίζουμε την Ουκρανία στον αγώνα της εναντίον της Ρωσίας».

