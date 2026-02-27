Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ενημέρωσε τον Τραμπ για τα βήματα στις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας

Στην Ουάσιγκτον βρέθηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπου είχε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο ενημέρωσε διεξοδικά για την πρόοδο και τις πρόσφατες εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδα κατά τους τελευταίους μήνες, από την ανάληψη των προεδρικών του καθηκόντων.

Μάλιστα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, γνωστοποίησε ότι, πέραν της συνάντησής της με τον Αμερικανό πρόεδρο, είχε διαδοχικές επαφές τόσο με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς όσο και με τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στο πλαίσιο των επαφών της για την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ουάσινγκτον - Αθήνας.

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Αυτή την εβδομάδα είχα μια γεμάτη δράση επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και συζήτησα τα βήματα που έχουμε κάνει στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας τους τελευταίους μήνες υπό την ηγεσία του. Ήταν επίσης προνόμιο να επανασυνδεθώ με τους αγαπητούς μου φίλους Αντιπρόεδρο JD Vance και SecWar Pete Hegseth».