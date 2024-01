Την Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου, για την αντίδρασή της στις αναφορές της Ολλανδής ευρωβουλευτή Σοφί Ιντ Βελτ για τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα, συνεχάρη ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Θανάσης Μπακόλας, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Τεράστια συγχαρητήρια στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και επίσης έριξε τα φώτα της δημοσιότητας σε αυτό που δεν πάει καλά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενόψει των εκλογών του Ιουνίου, ένα πράγμα είναι σαφές - χρειαζόμαστε καλούς και αποτελεσματικούς ανθρώπους να εκπροσωπούν τους πολίτες μας. Όπως κάναμε πάντα σαν το πραγματικό λαϊκό κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα παραμένει προσηλωμένο σε αυτό τον σκοπό».

Huge congratulations to @AnnaAsimakopoul for setting the record straight and also shining a spotlight on what is wrong with the @europarl. Ahead of elections in June, one thing is clear - we need good and effective people to represent our citizens. As we have always been, as the… https://t.co/pxMhwWMvHK