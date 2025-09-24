Γ. Γεραπετρίτης: Υπάρχει δομημένος διάλογος με την Τουρκία - Θα υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών στο προσεχές διάστημα

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διακοπεί ο ελληνοτουρκικός διάλογος, παρά την αναβολή της χθεσινής συνάντησης μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε στην ΕΡΤ ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως επεσήμανε, «έχουμε καταφέρει να υπάρχει δομημένος διάλογος με την Τουρκία, που αναγνωρίζει τη σημασία της επικοινωνίας για να αποφεύγονται κρίσεις». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σύντομα θα παρουσιαστεί η ευκαιρία για νέα συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο κ. Γεραπετρίτης πρόσθεσε ότι σήμερα έγιναν προσπάθειες να προγραμματιστεί νέα συνάντηση, η οποία όμως «πιθανότατα δεν θα ευδοκιμήσει».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, σημειώνοντας πως συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας που θα διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της Μονής Σινά διαρκώς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη:

Κύριε Υπουργέ, θεωρείτε ότι η αναβολή, η ακύρωση της συνάντησης των δύο ηγετών χθες μπορεί να οδηγήσει και να σηματοδοτήσει το τέλος των ήρεμων νερών στο Αιγαίο;

Υπήρξε μία προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Είναι προφανές ότι υπήρξε αλλαγή προγραμμάτων λόγω επιγενόμενων συναντήσεων, ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Έγινε σήμερα μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να βρούμε τον κατάλληλο διαθέσιμο χρόνο. Αυτό πιθανότατα δεν ευδοκιμεί. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος. Το αντίθετο. Εκείνο, το οποίο νομίζω έχουμε καταφέρει με την Τουρκία, είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Θα υπάρξει η ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών.

Ολοκληρώθηκε μια συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό σας. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στο θέμα του Σινά;

Με την Αίγυπτο έχουμε μια στρατηγική συνεργασία, η οποία είναι πολύ βαθιά και αναπτύσσεται στον χρόνο. Είναι πολλά τα ζητήματα, τόσο τα διμερή, όσο και τα περιφερειακά. Για εμάς η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός εταίρος και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να βρούμε κοινές συμμαχίες, κοινές πολιτικές για να μπορέσουμε να αναπτύσσουμε.

Ειδικότερα για το ζήτημα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, θα ήθελα να αναφέρω ότι μετά την εκκλησιαστική εξομάλυνση που υπήρξε στην εσωτερική διοίκηση της Μονής, συνεχίζουμε την προσπάθεια με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου, έτσι ώστε να υπάρχει μια συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα της Μονής, θα διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της εις το διηνεκές. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη τεχνική συζήτηση. Είναι ένα ζήτημα, το οποίο ανατρέχει αιώνες. Η προσπάθειά μας είναι το επόμενο διάστημα να βρεθεί η λειτουργική εκείνη λύση, έτσι ώστε το Μοναστήρι να διατηρήσει αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του.