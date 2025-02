Γ. Γεραπετρίτης: Προέχει να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια και ανάταξη των θεσμών της Συρίας

«Η Συρία διέρχεται μια κρίσιμη περίοδο και αυτό που προέχει είναι να υπάρξει μια σαφής ανθρωπιστική βοήθεια και να επιτευχθεί η ανάταξη των θεσμών της χώρας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη διεθνή υπουργική συνάντηση για τη Συρία που πραγματοποιείται την Πέμπτη (13/12) στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός, μιλώντας προς τους δημοσιογράφους, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα είναι ενεργώς παρούσα σε όλες τις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Συρίας υπενθυμίζοντας πως τις τελευταίες ημέρες επισκέφθηκε επτά περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Τόνισε επίσης ότι για την Ελλάδα, που είναι μέλος του σκληρού πυρήνα της ΕΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθοριστικής σημασίας είναι το ζήτημα του απόλυτου σεβασμού τόσο του διεθνούς Δικαίου όσο και του Δικαίου της θάλασσας από το νέο καθεστώς της Συρίας το οποίο, όπως ανέφερε, θα πρέπει να είναι συμπεριληπτικό, περιλαμβάνοντας όλους του χριστιανικούς πληθυσμούς στη διακυβέρνηση του.

Δείτε την ανάρτηση του ΥΠΕΞ:

📍Paris

FM George Gerapetritis is participating tdy in the International Conference on #Syria.



📍Παρίσι

Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετέχει σήμερα στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Συρία. pic.twitter.com/2bCaJZJ3ZP