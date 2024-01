Γ. Γεραπετρίτης: Να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να αποκλιμακωθεί η κρίση στη Μ. Ανατολή

«Είναι σημαντικό να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποκλιμακωθεί η κρίση», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κοινές δηλώσεις του στο Αμμάν με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι.

«Ως μέλος της ΕΕ και συνομιλητής όλων των πλευρών, είμαστε πρόθυμοι να προσφέρουμε τις καλές υπηρεσίες μας ώστε να βοηθήσουμε στη μείωση των επιπτώσεων του πολέμου, στην αποκλιμάκωση της κρίσης και στην αποφυγή της περιφερειακής ανάφλεξης», επισήμανε χαρακτηριστικά.

«Με την Ιορδανία, έναν από τους καίριους παίκτες στην περιοχή, μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα: Να ζήσουμε σε μια ασφαλή και ειρηνική περιοχή, χωρίς πολέμους, συγκρούσεις και διαμάχες», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας πως «προαπαιτούμενο γι' αυτό, είναι να βρούμε μια βιώσιμη λύση στο Παλαιστινιακό ζήτημα».

Η Ελλάδα, όπως υπενθύμισε, «έχει επί μακρόν και με επιμονή υποστηρίξει την εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ, με διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα, στη βάση της πριν από το 1967 συνοριογραμμής, και με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα».

